男當街毆打淪「前夫」 前妻蒐證控：長期家暴

高雄一名陳小姐控訴，多年來被前夫家暴，而她近期也在網路上，PO出監視器影像，只見她的前夫當街打人，就連一旁朋友勸阻也沒用，甚至兩人離婚收場後，前夫還是不斷惡言相向，現在陳小姐要聲請保護令，至於警方也要介入調查。

監視器畫面清晰記錄了這起暴力事件，只見男子不斷出拳猛打身穿白色上衣的女子，旁人見狀立即上前勸阻。雙方爭吵不斷，男子情緒激動時再次動手。陳小姐表示，前夫在她一下車就開始毆打她，且打人時完全失控。她透露，從懷孕到離婚的七年多來，前夫無數次在房間內施暴，因此前夫常辯稱沒有人看見。前夫甚至在她懷孕期間企圖用枕頭悶死她，打完後還會嘲諷她的忍受力。

陳小姐手部留下大片瘀青，最終她決定驗傷並堅決離婚。雖然離婚後前夫不再有肢體暴力，但言語暴力仍持續，不斷指責她應負責的工作和應做的事情。事發地點在高雄前鎮區的一處北管樂團。陳小姐表示，婚姻七年多來，夫妻常因金錢和價值觀爭吵，前夫情緒激動時就會施以言語和肢體暴力。為了孩子和她一手創立的樂團，陳小姐多年來獨自忍受，直到約半年前前夫在樂團門口眾目睽睽下出手，她才終於蒐集到證據，忍無可忍而離婚。

警方雖未接獲報案，但已到場巡邏，並將聯繫當事人了解情況。（圖／TVBS）

附近鄰居表示，雖然聽過他們吵架，但似乎沒聽過打架的聲音。一心派出所長李宗翰表示，此事涉嫌違反《刑法》第277條傷害罪及《社會秩序維護法》第87條加暴行於人，派出所將主動調查。記者實際前往樂團詢問，但對方未出面回應。警方雖未接獲報案，但已到場巡邏，並將聯繫當事人了解情況。雖然家務事難以判斷，但動手打人行為明顯不當，尤其對象是自己曾經的伴侶。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

