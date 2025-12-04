眉溪鎮水神獸在牛眠里！ 忠孝國小守護習俗信仰具象化 - https://www.watchmedia01.com

▲忠孝國小的師生在操場邊，準備迎接石犀牛的到來。（圖／潘祈賢教授提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】埔里鎮牛眠里舊稱牛睏山，因當地有一座狀似睡牛的山巒而得名。該里的南邊有眉溪經過，過去發生過多次的水災，暴漲的溪水曾經沖毀橋樑、擊破堤防，甚至還淹進聚落，因此為了祈求平安，牛眠里的居民每年農曆七月都會在眉溪邊舉行普渡，用以祭拜堤防和溪神，是埔里地區十分特別的習俗信仰。

▲忠孝國小幼兒園的小朋友手舞足蹈、敲鑼舞獅，顯得十分興奮。（圖／潘祈賢教授提供）

住在房里里的許富順，是一位傳統剪黏的工藝師傅，除了本業之外，還擅長創作公仔吉祥物。他得知牛眠里曾受水患的威脅，於是依照中國成都博物館的石犀牛造型，創作了三隻水泥材質的中國古代鎮水神獸，並打算捐給牛眠里來幫忙鎮壓水患。

▲石犀牛逐一的吊放在學校操場的角落，並面向眉溪作守護狀。（圖／潘祈賢教授提供）

牛眠里忠孝國小鐘森雄校長得知消息之後，便積極與許富順聯繫，表示願意提供場地來安置石犀牛，除了可以作為校園的裝置藝術，也可以讓學童明白石犀牛的故事，以及牛眠里祭拜堤防和溪神的獨特信仰，可謂一舉數得。

▲石犀牛安置完成，全校師生跟石犀牛合影留念。（圖／潘祈賢教授提供）

於是經過雙方的商議，民國114年12月4日上午10點，忠孝國小以辦喜事的心情，敲鑼舞獅來迎接石犀牛的到來，而那三隻鎮水神獸石犀牛則被安置在學校操場的角落，同時面向眉溪的方向作守護狀，一旁還豎立解說牌，讓每一位到訪的來賓都能明白屬於牛眠里防水避災的故事。