研華高美館首度跨界合作！ 以邊緣 AI 打造生成式藝術互動體驗

研華與高美館首度合作。資料照



研華 今日宣布以 AIR-420邊緣AI應用服務器，協助高雄市立美術館自2025年11月15日起，於國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》中推出觀眾可親身參與的「AI互動體驗活動」，運用科技豐富展覽的觀展形式與互動體驗。憑藉研華產品邊緣AI高運算效能，系統可在10秒內將觀眾影像與馮．沃爾夫的藝術語彙融合，生成具藝術家風格的專屬角色形象，讓觀眾體驗藝術與科技的創新交織。此合作除了展現邊緣AI在藝文領域應用的全新可能，也落實研華長期推動企業與藝術共榮的文化ESG理念。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華以利他價值為核心，長期支持藝文產業並推動AI技術在各領域的落地應用，此次很榮幸與高雄市立美術館跨界合作，進一步推動智能科技與人文素養的結合。研華AIR-420邊緣AI應用服務器可促進AI與生成式藝術的融合創新，透過高效能運算架構與靈活應用設計，實現更即時、更貼近人性的智慧體驗。

高雄市立美術館館長顏名宏指出，高美館致力於美學跨域的推動，年度特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》主軸之一即是藝術與科技的共創。在研華產品的高階運算效能支持下，以觀眾為核心，透過AI技術導入，民眾得以將自身影像與馮．沃爾夫的藝術語彙融合，即時生成具藝術家風格的專屬角色形象，躍入展場中，進到一場從『觀看』轉化為『參與』的沉浸式體驗。

研華AIR-420邊緣AI應用服務器配備NVIDIA高階顯卡，尺寸輕巧卻具備強大運算效能，專為生成式AI、LLM推論與多模態應用而打造，能在邊緣端即時處理複雜模型，實現低延遲、高穩定的AI運算體驗。AIR-420應用服務器已廣泛應用於智慧製造、醫療影像分析及LLM大語言模型生成等場域，協助用戶將AI從雲端延伸至現場邊緣端，並於今年獲得BC Award (Best Choice Award)及台灣精品獎的雙重肯定。

研華以邊緣運算與物聯網領域的核心專業，持續推動邊緣AI技術落地各行各業，而在藝術文化產業中，研華文教基金會已投入藝文發展十餘年，除了長期支持許多藝術家與表演團體外，也透過票券回饋與辦公場域藝廊空間建置等形式，培養企業內部同仁對藝文的興趣及素養，促進異業共榮並實踐文化ESG。展望未來，研華將持續以「智能地球的推手」為願景，讓科技不僅驅動產業升級，也啟發更多跨界創意與人文價值。

