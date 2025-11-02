缺席國民黨全代會引關注 侯友宜回應了：昨天市政行程多

國民黨1日舉行第22屆第1次全國代表大會，進行新舊任黨主席的交接，但六都首長當中，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜和桃園市長張善政缺席，引發關注。侯友宜今天表示，昨天市政行程非常的多，我們一起在各自工作崗位一起努力。

侯友宜。（資料圖／中天新聞）

對於盧秀燕、侯友宜、張善政未出席全代會，國民黨主席鄭麗文表示，大家不用有太多聯想，昨天幾位今日沒法出席的縣市長都有跟她通過電話，理解他們有非常多的政務必須努力，大家的心是相通的，我們的心是連在一起的。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，她告訴縣市長們，國民黨會永遠做堅實的後盾，當他們在為民奔波的時候、當他們在第一線艱苦奮戰的時候，國民黨絕對會做他們最堅實的後盾。她非常感謝放假日都沒有休息的縣市長們，他們所開出來的亮麗執政成績單，也是國民黨最重要的成績單，所以沒有問題，她跟縣市長們溝通完全沒有問題。

侯友宜。（圖／中天新聞）

對於未出席國民黨全代會引發關注，侯友宜今天受訪時表示，每一個人在自己的工作崗位，都是全力來為人民服務、做事情，昨天市政行程非常多，所以我們一起在各自工作崗位一起努力。

