美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠

台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（2）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？

吳思瑤首先說明，川普總統剛簽署、即將生效上路的友台法案，先前在美國國會，是由跨黨派聯合提出。不管是民主黨、共和黨都支持這樣的友台法案，旨在減少跟台灣官方交流的限制、增加與我們交往互動的的彈性、活絡各項交流機制。「我們表達感謝再感謝、歡迎再歡迎，而且其實這段時間，美方通過的友台法案，其實已經非常多了」。

但接著，吳思瑤也因此感嘆，從這樣的法案也不難看出，如今挺台灣、抵禦中國威權霸凌，都已是世界各國的現在進行式；在世界各國的國會，甚至都是跨黨派的共識。但為何在台灣內部，我們的在野黨卻是不忠誠的？吳思瑤說，無論想通過國防預算、或是要強化國安的法案，都是被國會的多數黨阻卻？挺台灣難道不能也成為我國的跨黨派共識嗎？

綜上述，吳思瑤呼籲台灣國會「應當學學美國的國會」、 學習其他國會並自我檢視，挺自己國家的力道到底夠不夠？

此外，吳思瑤也強調說，「德不孤必有鄰」，如今世界各國紛紛挺台灣、力道越來越強大，讓中國深受壓力；「所以，中國急了、慌了、亂了，只能擴大對台灣施壓、甚至也鎖定其他挺台國家，例如日本，加強施壓力道」。所以她認為，在這個時機點，我們更應該捫心自問，當世界各國願意對抗威權中國、只為了堅守印太地區和平；更願意為了守護自由、民主、與人權，替台灣發聲代言，台灣難道卻要落於人後嗎？

吳思瑤說，當總統賴清德日前提出，台灣需要增加國防相關預算，世界各國都給予正面評價；在美國，無論是川普總統的幕僚、或是前總統拜登（Joe Biden）的幕僚，都表達高度歡迎。但非常遺憾，昨天藍白還是在程序委員會，聯手擋下強化國安的特別條例；她也不禁怒問說：「未來的軍購預算，一出師就不利！這是中國在背後下指導旗的結果嗎？」。

吳思瑤進一步質疑，昨天藍白聯手擋下總統的國安條例及相關預算後，中國馬上就在下午「秀肌肉」、立即進行軍演，兩邊的合作恐怕是煞有其事，「說這背後沒有一套劇本，誰會相信呢？」。她因此怒問，當我們看到中國這麼鴨霸，藍白卻還是執意阻擋台灣的國防自主預算，難道那些藍白立委，真的不會覺得對不起台灣國人？

