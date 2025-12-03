川普簽署《台灣保證實施法案》生效 徐佳青形容台美視同準外交關係「美國不用再受緊箍咒！」｜Yahoo《齊有此理》

美國總統川普簽了「台灣保證實施法案」，未來美國國務院將定期檢討審查美國對台交往的規範準則，並提出移除限制的計畫。僑務委員會委員長徐佳青到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊專訪，直呼此事意義重大，以前內閣官員以上訪問華府遭到種種限制，但在「台灣保證實施法案」生效後，台灣得以比照美國邦交國，移除官員出訪限制。

「未來的美國聯邦政府，不用再受緊箍咒了。」徐佳青說，現在美國官方對台灣可以進行「準外交關係」，這對中國而言相當刺眼。美國此舉也將為全球各國帶動示範效應，各國可望比照民主聯盟的機制往前推進。正好這兩天英國、德國接連表態，不准台灣海峽被片面以武力、暴力破壞現狀，儼然形成台灣有事等於全球有事的概念。

廣告 廣告

徐佳青坦言她原本抗拒進入僑委會，因著體認到台灣在國際處境的艱難特殊，深感應該多運用其他的工具和管道，多爭取不同的機會，於是她帶著僑委會打通國際關卡，以民間社會的角色，避免被中國官方針對。所以就算新加坡這次拒絕僑委會官員前往，導致無法參與亞總會議，未來還有很多機會，反而是中國的打壓只會加深台商對中國的厭惡程度。

▲僑委會委員長徐佳青接受Yahoo《齊有此理》專訪

「濱崎步事件連日僑都看不下去」 徐佳青曝僑界第一反應

徐佳青對中國連日本藝文活動都惡意對待更看不下去，直呼由此可見中國已經失去理性。她坦言濱崎步上海演唱會被迫取消一事，已經引發海外日僑憤怒，沒想到戰狼粗暴到如此程度。徐佳青稱讚濱崎步後續處理得宜，展現天后的高智商和高EQ，民眾也藉由此事，可以感受到政治滲透到各個領域。

正好台灣的優勢就是勤奮、靈活，願意去做別人不願意做的事情。徐佳青就鼓勵台僑多參與當地主流活動，因此台僑團體擴大舉辦大聯盟台灣日，如今已經展現一定成效，把台灣文化帶入主流活動，讓中國沒辦法打壓。

相關新聞：

台積電提告羅唯仁 國發會主委葉俊顯舉鼎泰豐案例 相信企業內控機制！

數發部長林宜敬擴大「詐騙好人隊」 揭Facebook、Line溝通幕後！