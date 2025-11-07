美最高法院審理對等關稅案 川普稱若敗訴須制定「第二輪計劃」應對

美國最高法院5日開始審理總統川普（Donald Trump）推動的對等關稅政策，在辯論過程中，保守派與自由派大法官都對政策合法性提出質疑，外界預期最高法院有可能推翻該政策。

川普表示，對這場官司有信心，但他強調，如果敗訴對美國來說將是「毀滅性的打擊」。川普也認為必須制定「第二輪計劃」應對，外媒分析川普還有5個法源可用來徵收對等關稅。

關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔

有外媒記者提問，是否認為美國人正在支付這些關稅，川普回應說，「他們（美國人）可能付了一點，但從整體影響來看，美國人獲益巨大。」川普過去多次強調關稅都是由外國支付，但經濟學家指出，關稅最終仍是由購買商品的消費者承擔，川普雖仍主張關稅讓美國獲利，但也改口承認美國消費者確實負擔部分成本。

川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性

有美國民眾認為，「關稅不好，因為從根本上來看，即使川普不願承認，他也清楚關稅等於對美國人民課稅。」一旦川普在官司中敗訴，可能會啟動其他法源課徵對等關稅，屆時全球貿易局勢恐將出現更多變數。

