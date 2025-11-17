討好北京賺陸客財？ 南韓定調「東北亞３國」表述順序「韓中日」

李在明定調「東北亞3國」表述中國先於日本（圖／達志影像美聯社）

南韓總統李在明上台後，不諱言他是「親中派」，正值北京呼籲公民不要赴日旅遊之際，南韓喜迎免簽陸客團，更期待下半年達到100萬陸客，刺激南韓的GDP成長。今(17)天南韓總統府最新宣佈，統一南韓官方對「東北亞3國」的表述順序，中國先於日本。

李在明政府認為前政府偏袒日本的外交政策忽略中國，導致缺乏務實性，因此出手統一「韓中日」的表達順序，被視為又一次向北京示好的舉動。分析指出，這次順序的統一意在強調實用外交。除了外交表述上的變化，中韓兩國央行也續簽了雙邊貨幣互換協議，金額約70兆韓元，為期5年。此外，韓國外交部邀請來自中國大陸22個地方政府的外事官員組成代表團，於17日起訪問韓國5天4夜，顯示韓國從官方到媒體，正吹起一股「親中」熱潮。

本月初，韓國媒體大篇幅報導，中國媒體一致報導習近平訪問韓國圓滿結束，指出習主席時隔11年的訪韓將成為兩國關係發展的契機。韓聯社也指出，在中國社群微博與影音平台抖音上，不斷出現李在明總統與習主席並肩行走交談等畫面的影片。韓媒還提到AEPC舉辦地慶州的「黃南麵包」被選為送給習近平的禮物之一，不僅店家訂單量爆增超過3倍，線上還出現高價轉售或假冒商品，可見習近平掀起的帶貨熱潮。

習近平在韓中元首峰會上表示，中韓是搬不走的重要近鄰，推動中韓關係健康穩定發展，始終是符合兩國人民根本利益，順應時代潮流的正確選擇。

中韓交流的最大利益體現在觀光業上，韓國從9月底到明年6月開放陸客團免簽停留15天。陸媒報導，10月份中國赴韓團體遊的訂單量月增幅超過6成。首爾的美妝店內，都是拎著購物袋的陸客，甚至傳出不少陸客都一口氣大買數十萬韓元的美妝品。陸客表示韓國服務態度好，工作人員熱情有禮貌，會主動幫忙找商品。

陸客的回歸讓韓國經濟充滿期待，韓媒《中央日報》報導，陸客團免簽後，觀光區明洞就連便利商店的單日營業額，都比去年同期暴增近100倍。免稅市場也期待這次免簽入境成為下半年業況復甦的契機，業者開發K-POP粉絲見面會等內容連動商品，並舉辦以支付寶、微信支付等中國行動支付為基礎的促銷活動。韓陽大學校觀光學部教授金南祚認為觀光能夠有所成長，帶來更大的經濟效果，並能影響韓國整體產業的各個部分。

然而，觀光紅利已成為北京施壓他國的慣用手法，李在明領導的韓國，轉為親近中國，喜迎百萬陸客，與日本當前的情況形成鮮明對比。

