記憶體供應緊縮！隨身碟、硬碟價格飆漲 5年最嚴重缺貨

記憶體市場正面臨近五年來最劇烈的缺貨循環，許多消費者在購買隨身碟、記憶卡或硬碟時，驚訝於標價的上漲，較以往貴了1-2倍，甚至有商家直接標示為「時價」，每日的價格皆不同，需向店員確認。這一現象的背後，主要是因為記憶體業者將原本供應消費性電子產品的產能大幅轉移至更具利潤的AI領域。

記憶體市場正面臨近五年來最劇烈的缺貨循環。（資料示意圖／翻攝畫面）

在連鎖3C賣場中，硬碟品項琳瑯滿目，但價格卻有超過三分之二被貼紙遮蓋，顧客甚至需要拍下告示價格並當日向人員確認，這樣的情況引發不少網友的不滿，質疑儲存裝置的價格是否無上限，天天都在「坐地起價」。

根據《東森新聞》報導，隨著記憶體價格的急劇上升，隨身碟、硬碟及記憶卡的價格也受到影響。以512GB隨身碟為例，自10月初的九百多元漲至目前的1290元。儲存裝置業者洪老闆表示，目前網路上的售價已接近2600元，而網購價格更是驚人，1TB硬碟在短短三個多月內從1999元飆升至4999元。自10月底起，各類儲存裝置的報價平均每週漲幅達5%-10%。

洪老闆進一步指出，這次進貨後的售價，將成為下一次進貨的基準價格，近期的漲幅已達50%-60%。專家分析，這波漲價的主要原因在於AI需求的強勁，但所需的高頻寬記憶體（HBM）生產耗能更高，導致三大記憶體廠商為了搶占AI市場而轉移產線，美光更是宣布退出消費記憶體市場。

