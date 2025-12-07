獨家／隨身碟、記憶卡、硬碟驚漲！賣場「價格蓋牌」恐掀囤貨潮？

記憶體市場正陷入近五年來最劇烈的缺貨循環！（圖／東森新聞）





記憶體市場正陷入近五年來最劇烈的缺貨循環！不少人最近買隨身碟、記憶卡或硬碟，都被標價給嚇到，比印象中貴了1-2倍，有的甚至直告示是「時價」，每天價格都不同，要問店員才知道，原因是因為記憶體業者，將原先供應消費性電子產品的產能大幅度，轉移給更賺錢的AI領域。

硬碟品項密密麻麻，但想看價格一整排超過2/3全被貼紙蓋上，連鎖3c賣場甚至有顧客拍下告示價格得「當日跟人員確認」就被酸，儲存裝置也要時價賣，難道沒有上限，天天「坐地起價」。

記憶體價格狂飆，連帶隨身碟硬碟，記憶卡價格也受影響，就有人說這隨身碟，真的還能叫隨身「跌」嗎，因為看看這價格，512g從10月初九百多，漲到現在1290塊。

儲存裝置業者洪老闆：「現在網路上的售價，差不多在2600左右。」

連老闆也無奈，網購價格更誇張，1tb硬碟三個多月從1999飆到4999。從10月底開始，各項儲存裝置平均每個禮拜報價都漲5-10%。

儲存裝置業者洪老闆：「這一次進貨賣了以後，下一次進的（價格）可能就是這次售價，一波一波上去，（近一個月）漲幅差不多50%-60%。」

而專家表示這波漲價主因是AI需求強勁，但它所需的高頻寬記憶體（HBM），生產起來更耗能，導致三大記憶體廠為了搶攻AI市場，將產線轉移，美光甚至宣布退出消費記憶體市場。

資深工程師廖先生：「只要做一些小改動，（就可以）把一般消費性記憶體，移過去AI使用，已經有廠商公告，做消費市場就到（明年）2月。」

缺貨潮衝擊，恐怕也一路燒到手機筆電遊戲機，成本墊高下。集邦原本預估2026遊戲機出貨量，從年減3.5%再下調至4.4%。



戴爾聯想也釋出漲價消息，3萬塊筆電可能一次漲6千。記憶體供給緊縮價格失控，最怕就是引發產業鏈恐慌性囤貨潮。

