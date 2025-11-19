避難容納人數差很大 徐巧芯轟「普發戰爭手冊」失去意義

國防部18日公布「全民安全指引」，但徐巧芯質疑避難資訊沒統籌好，普發手冊失去意義。（資料照／陳俊吉攝）

國防部新版「全民國防手冊」19日起普發至全國家戶約983萬戶，針對手冊建議民眾聽到空襲警報需尋找避難點，可下載警政服務、消防防災e點通查詢附近避難點。但藍委徐巧芯質疑兩個APP顯示的容納人數差很大，資訊都沒有統籌好，發手冊的意義不就失去一大半？

徐巧芯19日發文質疑，手冊應該告訴民眾遇到空襲當下該怎麼做，而不是還要民眾掃描QR碼下載APP。且警政服務APP登入手續繁複，民眾遇空襲時，應該沒有多餘時間下載。她用這兩個APP搜尋立院周邊的防空避難處所，兩邊顯示的容納人數卻分別為645、1416人，人數差很大，想請問遇到空襲時，該相信哪個APP資訊？APP資訊未整合、甚至資訊不同，真的是很大缺失，也會讓民眾無所適從。

徐巧芯指出，國防部可以盤點全台各地的防災避難處所，像立法院周邊的許多政府部門設有地下室，有足夠避難空間，卻未被納入防災處所，反而很多私人大樓、住宅被納入，這是否會影響空襲發生時，民眾避難的方便性，會不會無法進入建築物避難。她認為國防部針對這點，可由全動署與內政部、各地政府進行盤點，因為這是空襲時可能遇到的問題。

徐巧芯提到，國防部長顧立雄最後回覆，包括安全指引手冊改善、資訊更新整合，以前防災APP的防空避難人數統計等，需要國防部再檢討，與各單位協調，且關於避難處所的進入問題，國防部除了盤點外，根據不同的建築處所，需要多做演練及更多協調。她直呼：那為什麼不先確認好再發？資訊都沒有統籌好，該演練也沒有演練，該通知也沒通知，發這個手冊的意義不就失去了一大半嗎？

