駁斥大陣仗維安「請人演出」謠言！謝志偉痛批「羞辱別的文明國家」：中國在布拉格的騷擾是公認野蠻行為！

副總統蕭美琴7日應邀現身在歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，並上台發表演說，寫出台灣首度高層級官員出現在歐洲議會的外交新頁；不過卻有網友在網上宣稱，法國《BBC》報導台灣捐贈80億歐元來交換演講，對此總統府已嚴正駁斥。對此，駐歐盟大使謝志偉昨（9日）也針對有謠言指警力維安是請人演出一事闢謠，貼出當天與維安警員的合照，並直言，「中國要怪自己，他們去年派人騷擾訪問布拉格的蕭副當選人，那是公認的野蠻行為。」

據外媒報導，蕭美琴是應歐洲議會議員兼對中政策跨國議會聯盟 (IPAC )歐盟共同主席的萊克斯曼（Miriam Lexmann）、庫塔（Bernard Guetta）邀請，發表維護台海和平與穩定議題的演說；針對不實指控，總統府也強調已通知警政單位依法調查處理。



對此，謝志偉昨下午在臉書發文貼出與當日維安警員的合照，直言「看看這張照片，各種謠言請閉嘴！」並說，拍照時已告知他們有可能放社群媒體，結果每個人都相當樂意，在旁邊的一位還一起竪起大姆指。



謝志偉強調，由於前後警車開道等維安動作都是公開的，因此放此照片無礙默契。至於為何有此維安？他直言，中國要怪自己，他們去年派人騷擾訪問布拉格的蕭副當選人，那是公認的野蠻行為；因此，這次人家以「文明動作」預防「野蠻行為」。



謝志偉也說，此舉無關政治，有關價值。他痛批，還要問「人哪裡找的、制服哪裡租的」嗎？那些人想汙衊台灣人的堅靱，結果是在羞辱別的文明國家。

(圖片來源：謝志偉臉書)

