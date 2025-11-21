【鴻海科技日】入列OpenAI永動機！ 劉揚偉： 合作之快將在美俄州生產

鴻海科技日會後董事長劉揚偉受訪。李政龍攝



鴻海科技日宣布與OPEN AI攜手，入列永動機聯盟。鴻海董事長劉揚偉表示，將與OpenAI雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，雙方會有非常緊密的合作，會在美國北加州辦公室會有特別的實驗室，在聖荷西(San Jose)設立研發地點，生產將會在俄亥俄州(Ohio)。

OpenAI宣布與台灣的鴻海合作，將在美國設計和製造人工智慧資料中心的關鍵元件。作為全球最大的電子產品製造商，鴻海的加入標誌著OpenAI在龐大基礎設施發展計劃中的最新動作。

廣告 廣告

雖然雙方未公開財務條款，但OpenAI表示將優先評估鴻海生產的系統，並擁有購買選擇權。此合作旨在加速基礎設施的部署，同時確保美國長期的產能。

劉揚偉表示，與OPEN AI 雙方合作進度非常快，說好一個月就簽署MOU，雙方會有非常緊密的合作，會在美國北加州辦公室會有特別的實驗室，在聖荷西(San Jose)設立研發地點，生產將會在俄亥俄州(Ohio)

更多太報報導

AI牽動能源！鴻海劉揚偉：電力等於算力等於國力 感覺核電政策有轉圜了

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光