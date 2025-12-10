13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威

中俄戰機聯合飛行路徑。（翻攝X@shinjirokoiz）

日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。

中俄戰機挑釁？ 聯合飛行穿越日本海

日本防衛大臣小泉進次郎在X上發文指控，中俄9日上午到晚上進行聯合飛行，包含2架可搭載核武器的Tu-95轟炸機從日本海穿越對馬海峽，並在東海與中國可搭載長程飛彈的2架轟-6轟炸機會合。

中國轟-6轟炸機。（翻攝X@shinjirokoiz）

接著中俄戰機展開聯合飛行，在沖繩本島與宮古島間反覆飛行，範圍界於東海至四國外海的太平洋海域，途中又有8架中國殲-16戰機伴飛；另外，日方還發現俄羅斯A-50預警機及2架蘇愷-30戰機。

小泉進次郎轟：明顯是示威行動

俄羅斯A-50預警機。（翻攝X@shinjirokoiz）

小泉進次郎痛批，中俄轟炸機的聯合飛行，不僅代表在日本活動範圍擴大、活躍外，明顯是針對日本的示威行動，對國家安全造成嚴重憂慮。

日本航空自衛隊對此已派遣西南航空隊等戰機緊急升空，做出因對。不僅如此，中俄戰機昨日也曾進入南韓防空識別區，雖未進入領空，但同樣引起國際高度關注。

替鄭習會鋪路？藍白續擋國防特別條例 綠營怒轟

總統賴清德日前未來8年投入1.25兆國防軍購經費，不過昨立院程序委員會上，藍白再次聯手封殺國防特別條例，民進黨痛批，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。

中國殲-16戰機（左）與俄國Tu-95轟炸機伴飛。（翻攝X@shinjirokoiz）

民進黨發言人韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

