2025 MMA頒獎典禮12/20登場！EXO回歸、GD、aespa、Jennie、IVE超狂卡司…頒獎嘉賓、表演陣容不斷更新

2025 MMA（Melon Music Awards，甜瓜音樂獎）今年將於12/20在韓國首爾高尺天空巨蛋舉行。因為獎項主要依據該平台內的串流播放和下載數據，以及粉絲投票綜合評比為標準，是韓國年末音樂頒獎典禮中最能代表粉絲喜好的指標獎項之一。目前公開的卡司包括GD、EXO、10CM、ZICO、RIIZE、PLAVE、IVE、BOYNEXTDOOR、NCT WISH、KiiiKiii、IDID、Hearts2Hearts、ALLDAY PROJECT、ILLIT等，其中EXO全員退伍，預告將展開團體活動回歸，MMA是他們今年年末第一個公開的典禮行程。2025 MMA頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、表演卡司不斷更新。

MMA（Melon Music Awards）是什麼？

MMA（Melon Music Awards）又叫「甜瓜音樂獎」，是韓國Kakao娛樂「Melon」舉辦的著名韓國流行音樂頒獎禮，評選標準為該網站數位音樂下載數據和網路投票，每年都會頒發包括年度歌曲、年度藝人、年度專輯、最佳舞曲、年度新人等獎，還有網友選擇獎、Hot Trend獎等網路票選獎項。

2025 MMA｜時間地點

2025 MMA｜主持人

待公布

2025 MMA｜出席嘉賓

aespa

Jennie

2025 MMA卡司aespa、Jennie。（圖／melon_music IG）

GD

EXO

10CM

ZICO

朴宰範

WOODZ

ALPHA DRIVE ONE

HANRORO

2025 MMA第三波卡司GD、EXO、10CM、WOODZ、ZICO、朴宰範、ALPHA DRIVE ONE、HANRORO。（圖／melon_music IG）

RIIZE

PLAVE

IVE

BOYNEXTDOOR

2025 MMA第一波卡司IVE、PLAVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE。（圖／melon_music IG）

NCT WISH

KiiiKiii

IDID

Hearts2Hearts

ALLDAY PROJECT

ILLIT

2025 MMA第二波卡司ILLIT、NCT WISH、ALLDAY PROJECT、KiiiKiii、IDID、Hearts2Hearts。（圖／melon_music IG）

2025 MMA｜頒獎嘉賓

待公布

