2330+00757定期定額最強投組曝光！台美最強AI產業鏈永動機

聰明投資人「台美最強配置」組合曝光！證交所統計最新數據顯示，定期定額個股第一名是台積電（2330），海外ETF冠軍則是統一FANG+ETF(00757)。兩檔分別拿下台股與海外第一名反映投資人對AI產業鏈的精準眼光。已持有台積電，若想進一步強化AI投資組合，「2330+00757」這組台美雙引擎，能從晶片製造到終端應用完整覆蓋，打造更聚焦、更純粹的AI產業鏈投資策略。

觀察證交所11月定期定額戶數榜單，個股冠軍台積電(2330)擁有142,831戶，穩居台股最受歡迎標的；海外ETF冠軍00757則是以30,277戶領先群雄。其中值得一提的是，00757從今年初的第11名，一路晉升至第8名，戶數暴增66%，充分展現投資人對高純度美股科技龍頭的高度認同。這個「雙冠軍」，正是台灣投資人用實際行動認證，2330+00757是掌握AI浪潮的絕佳組合。

ETF專家指出，台積電是AI產業鏈的關鍵製造端，擁有全球最先進的晶片製程技術；而00757持有的十檔成分股，包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜等，皆是全球AI應用與創新的領導者，同時也是台積電的重要合作夥伴。

這個配置讓投資人同時布局供應鏈上下游，形成完整的產業鏈投資。當輝達、微軟等科技巨頭推動AI創新時，對先進晶片的需求也持續成長；而台積電製程技術的精進，又能為客戶產品帶來更強競爭力，創造互利共榮的正向循環。

統一FANG+ETF(00757)經理人林良一指出，人工智慧運算基礎建設需求仍在升溫，雲端服務商及大型企業的AI投資未見明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張節奏。整體來看，AI與雲端相關支出仍是科技產業主要動能，美國大型科技企業在資料中心、晶片與應用開發上維持積極布局，後市將關注資本支出回報率、需求持續性、政策與利率對評價與資金成本的影響，雖短期波動難免，但中長期成長空間看好。

