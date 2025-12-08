AI伺服器折舊年限成風險？ 陸行之:Meta 、Google等確實減少折舊費用、短期美化了獲利

AI概念股。太報繪製



數據中心延長AI伺服器折舊年限的風險可控嗎？知名半導體分析師陸行之表示，依照華爾街日報的核心觀點來看,大型科技公司確實把AI伺服器的預估使用年限延長了,以2020年時多數是3~4年,現在Meta 、Google和Microsoft 多為5~6年，確實減少了每年折舊費用、短期內美化了獲利,例如Meta 2025年前9個月少提23億美元折舊。

陸行之指出，華爾街日報這篇《 The Accounting Uproar Over How Fast an AI Chip Depreciates》最新的文章認為：目前市場對Meta、Google、Microsoft、Amazon等公司延長AI伺服器（主要是Nvidia晶片）折舊年限的批評,包括Michael Burry稱之為「現代常見詐欺」），大多屬於過度反應。

