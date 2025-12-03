為了讓AI代理 (AI Agents) 能更深入理解開發者日常使用的工具與工作流程，AWS宣布為其Kiro自主代理服務推出全新功能「Kiro Powers」。這項功能讓開發者能透過「一鍵點擊」，瞬間賦予Kiro代理針對特定工具 (如UI設計或API開發)的深度專業知識，進而加速軟體開發生命週期。

AWS推出「Kiro Powers」功能，讓AI代理一鍵獲得Figma、Stripe等工具專業技能

結合MCP上下文理解能力與文件導入功能，僅在需要時載入

根據AWS的說明，Kiro Powers的技術架構結合了三大要素：

• MCP伺服器：用於存取專門工具。

• 引導文件 (Steering Files)：包含最佳實踐 (Best Practices) 指導。

• 掛鉤 (Hooks)： 用於觸發特定動作。

這種設計讓開發者能為Kiro代理增加跨越應用程式生命週期——包含設計、開發、佈署到可觀測性 (Observability)——的特定工作流知識。AWS強調，Kiro Powers僅在需要時才會載入，不僅能確保工作執行時的精準度與效率，更能實現高效的Token使用率 (efficient token usage)。

首波支援Figma、Postman、Datadog等主流工具

在生態系整合方面，AWS宣布首波已支援來自多個開發者愛用工具的Kiro Powers，名單包含：

• 設計與前端：Figma、Netlify

• 資料庫與後端：Supabase、Neon

• 支付與API：Stripe、Postman

• 監控與觀測：Datadog、Dynatrace

• 雲端基礎設施：AWS

這意味Kiro代理現在能「看懂」Figma設計稿，或是理解Stripe的支付邏輯，並且能在開發過程中提供更具脈絡的協助。

此外，AWS也開放開發者自行創建Kiro Powers，並且與社群分享，預期將進一步擴展AI代理在各種客製化工作流中的應用潛力。

