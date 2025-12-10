LED車燈模組出貨挹注 麗清11月業績揚帆

財經中心/綜合報導

麗清科技（3346）11月合併營收達7.31億元，較上個月增加1.69％。累計 2025 年 1 至 11月合併營收達新台幣77.92億元，較去年同期減少7.49％。

麗清表示，11月營收雖受到台灣觀音廠出貨至美國市場關稅政策變化影響，惟集團旗下華域視覺、海拉與廣州小糸等中國地區主要客戶需求穩定，帶動LED車燈模組訂單出貨保持一定水準，同時，麗清持續精進產線效率與供應鏈管理，確保交期穩定，並積極推動產品技術升級，以因應車燈市場多元化與高規格需求，助力集團整體營運維持穩健。

廣告 廣告

麗清指出，集團持續聚焦於LED車燈模組產品，具備光學、電子與結構等多項設計整合能力，產品應用涵蓋尾燈、頭燈與日行燈等車用照明系統，設計架構具備一定應用彈性，可因應不同類型車用模組場景導入，並配合應用條件調整設計規格，且公司長期與多家Tier 1車燈系統供應商維持穩定合作，上海與東莞兩座生產據點分工量產不同模組系列，生產流程涵蓋模具開發與模組組裝作業，有助於維持製造彈性與交期效率。

展望2025年第四季，麗清對整體營運保持審慎樂觀看法。中國市場方面，隨中國推動新車購置補貼、以舊換新等措施持續推動市場活動，相關政策有助維持終端購車需求的穩定，帶動車用照明與電子控制產品出貨需求，此外，美國市場方面，隨著關稅政策日漸穩定，美國終端客戶的訂單能見度有逐漸回穩及提升。而麗清在主要品牌車廠與 Tier 1 車燈系統供應商的合作關係下，持續著重生產品質與交期管理，並透過既有產線與製程安排提升整體製造彈性，強化供應節奏與應變能力，以穩固中長期營運佈局。