微軟證實將不會發表2025年度的多元化與包容性 (Diversity and Inclusion) 報告，將打破其自2019年以來，每年固定發表此類報告的慣例。

微軟將不發表2025年多元化報告，打破自2019年來慣例、改以「動態格式」呈現包容性成果

根據《Game File》報導，在微軟未如往年般於10月至11月初期間發表報告後，微軟發言人Frank Shaw對此回應表示，今年將不再製作傳統報告。

微軟：進化至「動態格式」，強調行動與承諾不變

在相關聲明中，Frank Shaw表示微軟已「進化」超越了傳統報告形式，轉而採用更具動態與可訪問性的格式，例如透過故事、影片與洞察數據展示其包容性的實際行動。

Frank Shaw強調：「我們的使命以及對文化與價值觀的承諾維持不變：賦能每一個人與組織實現更多。」

政治氛圍轉變？科技巨頭DEI政策遇逆風

不過，外界很難不將此決策與當前的政治氛圍做連結。報導指出，美國總統川普早已明確表達反對政府與企業推動DEI (多元、公平與共融) 計畫的立場，更簽署行政命令要求政府機構縮減相關措施，並且鼓勵私人企業部門跟進。

事實上，微軟並非唯一調整策略的科技巨頭。相關報導指出，Meta已在今年稍早結束了其DEI計畫，而Google也據傳宣布將不再設定改善勞動力代表性的招聘目標。

缺乏數據恐難追蹤進展

此前《Game File》也曾發現，微軟在2025年的兩份股東報告中，並且未提及任何關於多元化計畫的內容，顯示該公司已不再像往年那樣高調強調DEI倡議。

儘管微軟聲明未表示要完全放棄DEI的努力，但少了詳細的年度報告數據，外界未來恐怕將難以具體追蹤微軟在薪資平等與勞動力多元化方面的實際進展。

