《逃亡遊戲》新舊版本比一比！歷經38年，從「肌肉救世主」到「凡人求生記」 全面進化的殺戮遊戲！
1. 38年差很大！從阿諾肌肉爽片變成極限逃命秀！
2. 新版建構更寫實現代恐懼感，也更符合原著精神！
3. 新版結局走第三條路，與阿諾、原著都不同！
【文／千尋少女】「恐怖大師」史蒂芬金的經典小說《逃亡者》（The Running Man）再度被搬上大銀幕！本片改編自他1982 年的小說，1987年曾被翻拍成《魔鬼阿諾》，由阿諾史瓦辛格主演。舊版以誇張暴力、肌肉英雄與電玩感十足成為邪典經典，但與原著世界觀其實相距甚遠。如今，英國名導艾德格萊特攜手《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」葛倫鮑威爾（Glen Powell）推出全新版本，並強調要把故事帶回原著核心。
🍿《逃亡遊戲》
上映日期：2025/11/12
演員：葛倫鮑威爾、威廉梅西、李佩斯、艾蜜莉雅瓊斯、麥可塞拉、丹尼爾艾薩拉、潔米勞森、柯爾曼多明戈、喬許布洛林
分級：輔導級15
片長：2 時 13 分
相隔38年，新舊兩版在主角定位、遊戲規則、獎賞本質、反派角色與故事結局，皆有巨大落差。舊版像是一場爽度滿點的獵殺秀；新版則更是一則描繪平凡人在體制壓迫下求生的反烏托邦寓言。以下為盤點六大關鍵面向，一起看見《逃亡遊戲》如何從「肌肉救世主」變成「凡人求生記」。
1.主角身份大翻轉：從「肌肉英雄」到為女求生的「平凡老爸」
阿諾版本的班理查斯是名極權體系下的軍方直升機駕駛，因拒絕鎮壓平民而遭陷入獄，被迫參加《逃亡遊戲》。他的軍警背景自然支撐其強大戰鬥力，也符合1980年代觀眾對「不敗肌肉英雄」的期待。在此設定下的他更擅長戰鬥，而非逃亡。
然而2025新版中，葛倫鮑威爾詮釋的班理查斯是一名被生活壓垮平凡藍領工人，為替重病女兒籌措醫療費被逼參賽。新版主角不再天生能打，而是被現實逼到絕境的普通人。他的父愛動機更具情感共鳴，也更貼近原著「為了活下去而逃亡」的精神。
2. 遊戲規模全面升級：從封閉「末日地下城」到全球直播的「開放世界獵場」
1987年電影把獵殺遊戲限制在加州地下，占地400街區的巨型競技場，打造霓虹與工業風的末日城市景觀，像是大型電玩遊戲，各種獵殺與機關依序登場，展現封閉空間的壓迫感。
新版則跨大至整個現實世界，參賽者必須在任意角落求生30天，無邊界、無限制，全球皆為獵場。這種開放式追殺更貼近監控科技普及的現代恐懼感。艾德格萊特捨棄舊版霓虹奇觀，改以企業控制的科技社會為背景，透過更寫實的視野構築全新格局。
3. 獎賞本質的演變：從「洗刷罪名的自由」到「誘惑人心的巨額財富」
在阿諾版本中，參賽者皆為罪犯或社會邊緣人，獎勵並非金錢，而是「官方特赦」的自由。然而新版《逃亡遊戲》變成全民能參加的求生競技，只要撐過期限就能帶走鉅額獎金，讓絕望的人們爭相投身危險遊戲。
兩版本皆呈現統治者以娛樂麻痺大眾的「麵包與馬戲」手法，但新版以金錢作為誘餌，與現代現實社會的結構更為貼近，也更加殘酷。新版的「金錢誘餌」更具現實感，但新版的「金錢誘惑」更具現實感。
4. 獵殺者全面進化：從「奇人異士戰隊」到「軍事化殺人軍隊」
舊版最具代表性的場景就是如同電玩BOSS一般的反派們。每位獵殺者都有鮮明造型與特色武器，宛如《真人快打》的惡棍嘉年華。阿諾也因而展現創意反擊的爽感。
新版則將反派重置為冷酷無情、經過軍事訓練的獵人部隊，沒有個人特色，只是制度的延伸與鎮壓的工具。此改動讓故事焦點回歸原著精神，主角面對的不是某個反派，而是整個吞噬人民的體制。
5. 遊戲時限倍增：從3小時到30天，故事張力加倍
舊版的遊戲時間僅限3小時，電影節奏緊湊、密集打鬥，是典型80年代動作片的爽感節奏。新版則設定參賽者必須求生30天，片長也拉長至133分鐘。
時間的倍增讓威脅層次更深，也能更完整展現主角的身心創傷與戰略佈局。觀眾得以見證鮑威爾在殺戮遊戲中逐步揭發陰謀，同時掙扎求存的過程。雖然舊版短小精悍的敘事仍具魅力，但新版更能凸顯求生的絕望與壓迫。
6. 結局顛覆經典，甚至翻轉史蒂芬金原著！
1987版結局中，阿諾槍殺主持人基利安並毀掉節目，屬於典型英雄式勝利。而原著小說則更為黑暗，主角駕機撞下節目總部自爆，象徵以生命對抗體制。艾德格萊特的新版決心走第三條路，在保留「以暴制暴」的原著精神下，以全新方式呈現崩壞的體制，並不直接複製舊版或原著的結局。值得一提的是，儘管新版結局有所改動，仍獲得史蒂芬金的肯定。
《逃亡遊戲》Weapons, 2025 故事介紹：
在不久的未來，一個名為〈逃亡遊戲〉的高收視節目讓參賽者化身「逃亡者」，供嗜血觀眾透過直播觀賞這場致命競賽。只要能在職業殺手的追殺下存活三十天，就能贏得鉅額獎金。工人階級的班理查斯為籌措生病女兒的醫療費，不得已加入遊戲。沒想到他很快發現背後隱藏更龐大的黑暗陰謀。為了家人，他只能拚盡全力，在血腥與背叛的世界中想辦法逃出生天。
《逃亡遊戲》現正熱映中。
▶延伸閱讀：《逃亡遊戲》男星苦等「恐怖大師」點頭：史蒂芬金不認同阿諾「肌肉英雄」版本！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 6 小時前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 8 小時前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 15 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前