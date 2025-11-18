《逃亡遊戲》新舊版本比一比！歷經38年，從「肌肉救世主」到「凡人求生記」 全面進化的殺戮遊戲！

The Running Man

1. 38年差很大！從阿諾肌肉爽片變成極限逃命秀！

2. 新版建構更寫實現代恐懼感，也更符合原著精神！

3. 新版結局走第三條路，與阿諾、原著都不同！

【文／千尋少女】「恐怖大師」史蒂芬金的經典小說《逃亡者》（The Running Man）再度被搬上大銀幕！本片改編自他1982 年的小說，1987年曾被翻拍成《魔鬼阿諾》，由阿諾史瓦辛格主演。舊版以誇張暴力、肌肉英雄與電玩感十足成為邪典經典，但與原著世界觀其實相距甚遠。如今，英國名導艾德格萊特攜手《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」葛倫鮑威爾（Glen Powell）推出全新版本，並強調要把故事帶回原著核心。

🍿《逃亡遊戲》

上映日期：2025/11/12

演員：葛倫鮑威爾、威廉梅西、李佩斯、艾蜜莉雅瓊斯、麥可塞拉、丹尼爾艾薩拉、潔米勞森、柯爾曼多明戈、喬許布洛林

分級：輔導級15

片長：2 時 13 分

相隔38年，新舊兩版在主角定位、遊戲規則、獎賞本質、反派角色與故事結局，皆有巨大落差。舊版像是一場爽度滿點的獵殺秀；新版則更是一則描繪平凡人在體制壓迫下求生的反烏托邦寓言。以下為盤點六大關鍵面向，一起看見《逃亡遊戲》如何從「肌肉救世主」變成「凡人求生記」。

葛倫鮑威爾主演的《逃亡遊戲》釋出全新預告。（UIP提供）

1.主角身份大翻轉：從「肌肉英雄」到為女求生的「平凡老爸」

阿諾版本的班理查斯是名極權體系下的軍方直升機駕駛，因拒絕鎮壓平民而遭陷入獄，被迫參加《逃亡遊戲》。他的軍警背景自然支撐其強大戰鬥力，也符合1980年代觀眾對「不敗肌肉英雄」的期待。在此設定下的他更擅長戰鬥，而非逃亡。

然而2025新版中，葛倫鮑威爾詮釋的班理查斯是一名被生活壓垮平凡藍領工人，為替重病女兒籌措醫療費被逼參賽。新版主角不再天生能打，而是被現實逼到絕境的普通人。他的父愛動機更具情感共鳴，也更貼近原著「為了活下去而逃亡」的精神。

動作片《逃亡遊戲》

2. 遊戲規模全面升級：從封閉「末日地下城」到全球直播的「開放世界獵場」

1987年電影把獵殺遊戲限制在加州地下，占地400街區的巨型競技場，打造霓虹與工業風的末日城市景觀，像是大型電玩遊戲，各種獵殺與機關依序登場，展現封閉空間的壓迫感。

新版則跨大至整個現實世界，參賽者必須在任意角落求生30天，無邊界、無限制，全球皆為獵場。這種開放式追殺更貼近監控科技普及的現代恐懼感。艾德格萊特捨棄舊版霓虹奇觀，改以企業控制的科技社會為背景，透過更寫實的視野構築全新格局。

阿諾史瓦辛格驚喜出現在《逃亡遊戲》。（UIP提供）

3. 獎賞本質的演變：從「洗刷罪名的自由」到「誘惑人心的巨額財富」

在阿諾版本中，參賽者皆為罪犯或社會邊緣人，獎勵並非金錢，而是「官方特赦」的自由。然而新版《逃亡遊戲》變成全民能參加的求生競技，只要撐過期限就能帶走鉅額獎金，讓絕望的人們爭相投身危險遊戲。

兩版本皆呈現統治者以娛樂麻痺大眾的「麵包與馬戲」手法，但新版以金錢作為誘餌，與現代現實社會的結構更為貼近，也更加殘酷。新版的「金錢誘餌」更具現實感，但新版的「金錢誘惑」更具現實感。

葛倫鮑威爾（紅衣者）在《捍衛戰士：獨行俠》的表現以及特質，讓他成為《逃亡遊戲》的主角不二人選。（UIP提供）

4. 獵殺者全面進化：從「奇人異士戰隊」到「軍事化殺人軍隊」

舊版最具代表性的場景就是如同電玩BOSS一般的反派們。每位獵殺者都有鮮明造型與特色武器，宛如《真人快打》的惡棍嘉年華。阿諾也因而展現創意反擊的爽感。

新版則將反派重置為冷酷無情、經過軍事訓練的獵人部隊，沒有個人特色，只是制度的延伸與鎮壓的工具。此改動讓故事焦點回歸原著精神，主角面對的不是某個反派，而是整個吞噬人民的體制。

喬許布洛林飾演冷血製作人。（UIP提供）

5. 遊戲時限倍增：從3小時到30天，故事張力加倍

舊版的遊戲時間僅限3小時，電影節奏緊湊、密集打鬥，是典型80年代動作片的爽感節奏。新版則設定參賽者必須求生30天，片長也拉長至133分鐘。

時間的倍增讓威脅層次更深，也能更完整展現主角的身心創傷與戰略佈局。觀眾得以見證鮑威爾在殺戮遊戲中逐步揭發陰謀，同時掙扎求存的過程。雖然舊版短小精悍的敘事仍具魅力，但新版更能凸顯求生的絕望與壓迫。

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》親自挑戰高難度特技。（UIP提供）

6. 結局顛覆經典，甚至翻轉史蒂芬金原著！

1987版結局中，阿諾槍殺主持人基利安並毀掉節目，屬於典型英雄式勝利。而原著小說則更為黑暗，主角駕機撞下節目總部自爆，象徵以生命對抗體制。艾德格萊特的新版決心走第三條路，在保留「以暴制暴」的原著精神下，以全新方式呈現崩壞的體制，並不直接複製舊版或原著的結局。值得一提的是，儘管新版結局有所改動，仍獲得史蒂芬金的肯定。

《逃亡遊戲》將在11月12日全台上映。（圖／UIP提供）

《逃亡遊戲》Weapons, 2025 故事介紹：

在不久的未來，一個名為〈逃亡遊戲〉的高收視節目讓參賽者化身「逃亡者」，供嗜血觀眾透過直播觀賞這場致命競賽。只要能在職業殺手的追殺下存活三十天，就能贏得鉅額獎金。工人階級的班理查斯為籌措生病女兒的醫療費，不得已加入遊戲。沒想到他很快發現背後隱藏更龐大的黑暗陰謀。為了家人，他只能拚盡全力，在血腥與背叛的世界中想辦法逃出生天。

《逃亡遊戲》現正熱映中。

直播秀「逃亡遊戲」的參加者將被一群職業殺手追殺，若能挺過三十天可獲得一億美金巨額獎金。（UIP提供）

