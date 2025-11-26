不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
隨著全球影音收視習慣全面轉移，「線上看電視」成為新主流。台灣不少家庭開始捨棄傳統機上盒，改用手機、平板、電腦或智慧電視收看直播頻道。在這股趨勢中，四季線上率先導入國際流行的 FAST TV（Free Ad-Supported Streaming TV）概念，成為 台灣第一個正式推出 FAST TV 服務的平台商，引起網路族群與家庭觀眾的高度討論。
不同於過去需要安裝硬體、簽約或申請服務，四季線上以「打開就能看」作為核心體驗。消費者只需開啟網頁或 APP，即可直接收看各類頻道，不需綁約、不需要購買設備，也沒有複雜的設定流程，完全符合現代人的收視習慣。
四季線上目前整合上百個直播頻道，內容橫跨新聞、戲劇、綜藝、旅遊、美食、實境秀、兒少節目等台灣人最常收看的類型。許多使用者也指出，平台的頻道更新速度快，「今天熱門、明天就能看」幾乎成為平台特色之一，使四季線上被視為「內容最新最快」的線上頻道平台。
在操作體驗上，四季線上與傳統第四台相似：熟悉的台號、快速切台、清楚的節目表、跨裝置續看等功能，讓長輩與不熟科技的族群也能輕鬆上手；年輕族群則喜歡能在通勤、休息、旅遊時隨時開啟直播頻道，手機就能當作隨身電視。
四季線上表示，FAST TV 在歐美已成為趨勢，而台灣具備高速網路環境與高智慧裝置普及率，更適合推動線上頻道服務。平台未來將持續引進更多合作頻道與獨家內容，也將推出原創節目，打造台灣最完整的 FAST TV 生態系，讓「線上看電視」成為更多家庭的日常選擇。
目前四季線上同步推出限時免費活動——只要註冊成為平台會員，即可立即獲得 7 天免費收看服務。無需綁約、無需信用卡，民眾可以零成本體驗線上第四台的便利功能，包括熱門新聞台、綜藝、戲劇與多個親子頻道，都能在體驗期間完整解鎖。
欲瞭解更多 FAST TV 相關資訊，可至：
四季線上官網：https://www.4gtv.tv
FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/4gtv
四季線上YT：https://www.youtube.com/@4gtv_online
四季線上LINE：https://lin.ee/rmjHOXs
以上訊息由四季線上提供
