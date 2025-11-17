中國軍方腥風血雨！習近平多次清洗高層 外媒：與2027攻台計畫有關

即時中心／高睿鴻報導

中國近日多次對軍方高層「大清洗」，可謂一片腥風血雨；不久前又驚傳中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部前主任苗華等9人，因「涉嫌嚴重職務犯罪」，慘遭開除中共黨籍。另，自2022年中共20屆中央委員會誕生後，205名中央委員當中的44人軍方委員，也已有10人中箭落馬，佔比近4分之1。對此，外媒《紐約時報》特別刊文分析，國家主席習近平戮力清洗軍隊的因素，並稱此舉凸顯了「不安與擔憂」。

作者皮爾森（David Pierson）首先提及，中國軍事實力、甚至核力量不斷強化擴張；但在威猛的表象背後，習近平卻不斷對將領、軍事領導人大規模清洗，同時暴露出難以忽視的貪腐問題。此舉更令外界質疑，中國能否有效管理日益強大的軍隊及核武庫。他更提到，習近平對於「火箭軍」，也就是掌管中國核力量的軍種，整肅程度更為猛烈；「有些高級將軍被消失、有些人入獄、承包商一個接一個被拘留調查」，皮爾森說。

對於習近平的清洗行動，他評論道，這是源於歷史中吸收的教訓，「軍隊只能絕對服從一位領導者，共產黨才能生存」。皮爾森亦認為，習近平高頻率清洗軍隊，也反映他可能已開始對國內外的最壞局面，著手進行整備，無論是國內可能出現的政治鎮壓需求、經濟及社會問題可能將引發抗議、或是為了爭奪台灣，即將與美國開戰….等。

美國大學副教授唐志學（Joseph Torigian）則補充說，若想建立一支能同時擊敗菁英階層對手、街頭民眾、甚至美國人的軍隊，就要排除最大的威脅，那就是軍隊內部的腐敗。他進一步暗示，習可能判斷貪汙腐敗、物質主義，將威脅軍隊獲勝能力，更可怕的是，軍方可能受到西方滲透，恐怕成為間諜、接受西方「軍隊國有化」的價值觀、進而擺脫黨的控制。

皮爾森則表示，中國軍隊的清洗行動，徹底暴露軍隊內部仍存在嚴重失調，更使人對其戰備狀態產生疑慮。這甚至可能表明，即便習近平已堪稱毛澤東以後，中國最有權勢的領導人，但解放軍卻還是他未能完全掌控、或至少難以讓他感到安心的部門之一。

特別是火箭軍，皮爾森直言說，該部門掌握極為龐大的預算，容易出現腐敗；甚至，比起坦克與戰績，導彈相對鮮少測試，提高發現貪瀆的難度。而火箭軍的腐敗，正是外界質疑中國軍隊實戰能力的主要理由之一。皮爾森說，2023年以後，火箭軍一票高級指揮官涉嫌貪腐、慘遭整肅，整體作戰效能自然遭到懷疑。

皮爾森續指，習近平早已將美國視為統一台灣的主要阻礙。美國甚至已掌握，習近平曾下令中國軍隊必須於2027年，掌握奪取台灣的能力。而火箭軍就在這份計劃中，掌握重要地位；中國已研發被稱為「航母殺手」的反艦導彈，能在台灣衝突中，阻斷美軍航母編隊進入戰場。同時，甚至還建造可打擊關島、菲律賓、韓國、日本等太平洋沿岸美軍基地的高超音速導。

