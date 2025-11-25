藍白未必全面合作？陳智菡點名「這縣市」明年將自行推人

陳智菡昨日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年多時間，不過各政黨已磨刀霍霍準備明年選戰。其中，藍白兩黨是否合作，都將牽動明年選戰布局。民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨(24)日就表示，在「這縣市」民眾黨就會推自己的人選。

陳智菡昨日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。針對民眾黨縣市長布局，陳智菡表示，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠近期應會有動作，但細節與動向還是要問過陳琬惠，她沒有辦法代替回答；至於新竹市部分，則要看下月16日遭停職新竹市長高虹安二審官司狀況，若沒有問題，那麼基本上高虹安就會爭取連任。

「新竹市基本上我們就是會推自己人」陳智菡直言，外界認為談藍白合區域是在新北市、宜蘭縣、嘉義市及新竹市，不過這是外界認為，事實上兩黨都沒有說「我們要談這4區」，但現在都被這個框架給限縮了。她強調，民眾黨會努力守住新竹市。

談及前主席柯文哲與現任主席黃國昌定位問題，陳智菡認為，與其說是二元領導，不如說兩人很密切配合，步驟是一致的。她提到，柯文哲曾私下表示「兩個太陽總比沒有太陽好」，雖然民眾黨是小黨，卻有2位非常重要的領袖，不僅佔遍全國媒體版面，各自聲量還是當今政壇數一數二，這件事對民眾黨來說絕對是加分。

