以藝術視角推廣北市受保護樹木 「樹的習作」推廣品再加碼送出 傳遞溫暖綠意
記者王誌成／台北報導
為推廣隱身於城市之中的受保護樹木，台北市文化局五日表示，推動「一一四年度受保護樹木宣導暨教育推廣計畫」，以多元形式拉近市民與樹木的距離。計畫內容涵蓋藝術體驗工作坊、主題講座，以及「樹的習作」系列設計推廣品。萬年曆與明信片邀請北投多寶藝術學堂六位專職藝術家創作，將樹木的溫暖、綠意與記憶以藝術形式傳遞給市民。
今年度受保護樹木推廣活動以「樹木美學」與「藝術共創」為核心，連結五感體驗與互動創作，於八、九月間舉辦「與一棵樹共舞」、「城市裡的臉譜美術課」、「樹木氣味採集師」、「樹皮的良善魔法」、「陽光下的葉色筆記」、「樹木守護者的現場筆記」等八場工作坊及講座，邀請民眾共同參與。
此次委託創作不僅承載了多樣的生活經驗，也映照出對世界的多元理解，藝術創作既實現自我表達與生活學習，也深刻傳遞受保護樹木的人文價值。呼應年度主題「樹的習作」，將六幅藝術作品融入萬年曆的封面設計，內頁以留白日期排版，跳脫固定週曆年月之侷限。
