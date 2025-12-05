公督盟與台派政黨齊批國民黨推動貪污除罪化修法

公民監督國會聯盟（公督盟）今天與台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨等台派政黨，於立法院群賢樓外舉行，今天於立法院群賢樓外舉行「可恥！國民黨 28 位立委聯手推動貪污除罪化修法！若不撤回自肥惡法，全民將下架挺貪政黨！」記者會（公督盟提供）

公民監督國會聯盟（公督盟）今天與台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨等台派政黨，於立法院群賢樓外舉行記者會，痛批中國國民黨二十八位立委聯手推動貪污除罪化修法，強調若不撤回自肥惡法，呼籲全民下架挺貪政黨！

公督盟指出，統計過去五年，全台已有超過數十名民意代表，因涉嫌詐領助理費遭檢調約談、起訴或判刑，其中許多人不當挪用的金額動輒上百萬，在全民要求政治清廉改革之際，中國國民黨立委陳玉珍卻配合全國縣市議長聯誼會提出「助理費除罪化」修法，主張將助理費改為「議員統籌」、「免檢據核銷」！

公督盟執行長張宏林痛批，這可謂史上最可恥的提案之一，此修法最大問題在於「空白授權」，未來不只是民代挪用、詐領公款、壓榨助理無罪，甚至若有立委聘用中共黨員恐都無法可管，讓黑金、境外勢力徹底地滲透台灣的民主體制！

公督盟呼籲國民黨，勿再以「歷史共業」當成推卸責任的藉口；真正負責任的國會應該正面制度問題，朝向「聘用透明化」、「任用專業化」、「待遇正常化」三大改革方向，讓台灣民主徹底擺脫貪汙陋習，重獲民眾信任！」

台灣基進黨主席王興煥表示，陳玉珍的提案，本質上就是替民代打造一筆無法監督的「黑箱金庫」，讓貪污成為制度的一部分。立法院今年初才剛通過修法，大幅調漲地方議員助理費，但卻未同步建立助理聘任透明化或防弊制度，恐讓讓虛報、人頭、回捐等亂象全面合法化，更壓迫助理勞權、破壞議會品質。

公督盟提出五點主張： 一、全民共同監看，在下次九合一大選下架所有支持助理費除罪化、圖利自身的貪污政黨！ 二、退回法案、拒絕黑箱：助理費除罪化修法應即刻撤案，不得破壞程序正義，濫用逕付二讀闖關！ 三、資訊透明、即刻揭露：參考美、日國會制度，呼籲朝野政黨全面揭露公費助理聘任資訊！四、 助理改革、立即啟動：制定《助理專法》，落實權責相符，保障民意代表的助理勞權、強化審核！五、守護國安、加強圍堵：助理費不應空白授權，立院必須強化安全審查制度，杜絕紅色滲透！