2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】

根據交通部觀光署觀光遊憩據點資料庫2025年1月～9月按縣市及類型及遊憩據點交叉分析統計數據顯示，全台最受歡迎的遊樂園景點是義大世界，到訪人數3,649,501人次，第二第三名分別是麗寶樂園、尚順育樂世界，一起來看全台遊樂園熱門景點有哪些！

TOP1 義大世界

義大遊樂世界是亞洲唯一希臘情境主題樂園，全園區分為仿古希臘神殿為建築風格，外型神聖典雅的「衛城」、獨具希臘海島風情的藍白山城的「聖托里尼山城」、全臺最大室內親子遊樂館，外觀重現希臘傳奇木馬屠城記歷史場景的「特洛伊城堡」共三大區，擁有室內到室外最豐富的設施選擇。

◆地址：高雄市大樹區學城路一段10號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：台鐵岡山站、楠梓站、新左營站、鳳山站下車，出口轉搭義大客運前往義大遊樂世界

◎自行開車：

國道1號南下→到鼎金系統交流道接國道10號往旗山方向→下仁武交流道→接高52-1線(水管路)→義大二路至義大世界

國道3號南下→到燕巢系統交流道接國道10號往高雄方向→下仁武交流道→接高52-1線(水管路)→義大二路至義大世界

◆造訪人數：3,649,501人次

義大世界（圖片來源：Getty Creative）

TOP2 麗寶樂園

前身為「月眉育樂世界」，結合探索世界、馬拉灣水陸雙樂園、麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店、密室逃脫旗艦館、麗寶OUTLET MALL、寵物公園、麗寶休息站、麗寶國際賽車場、兒童交通安全教育館、全球前十大天空之夢摩天輪，以及東區落羽松大草原。

◆地址：台中市后里區福容路8號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

台灣好行888豐后線 豐原轉運中心(第2月台)→后里車站→麗寶樂園→泰安車站 (行經麗寶樂園)

台中火車站搭乘豐原客運12、55、202、203、700、900至豐原，再轉搭豐原客運215至麗寶樂園

◎自行開車：國道1號於160后里、外埔出口下交流道，沿著指標前進約3分鐘即可到達園區

◆造訪人數：3,457,847人次

TOP3 尚順育樂世界

尚順育樂世界全棟共有6層樓，囊括尚順購物中心、尚順君樂飯店，同時獨家打造全台最大全室內主題樂園－尚順育樂天地，是全台最大全室內體驗樂園，5D VR全新互動遊樂體驗，全方位一站式休憩主題樂園，吃住玩樂，一次滿足！

◆地址：苗栗縣頭份市育樂街6-6號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：台鐵竹南站下車後(經由車站東出口)轉乘計程車或搭乘苗栗客運，車程約10分鐘至尚順育樂世界

◎自行開車：國道一號(中山高)南下或北上，由頭份交流道下，車程約5分鐘至尚順育樂世界

◆造訪人數：2,537,374人次

尚順育樂世界（圖片來源：Getty Creative）

TOP4 臺北市立兒童新樂園

台北市立兒童新樂園共有13項遊樂設施、免費遊戲區及兒童劇場，假日還有精彩的免費表演，是小朋友假日出遊的首選。附近有天文館、科學教育館、美崙公園以及河濱公園。

◆地址：台北市士林區承德路五段55號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

捷運劍潭站出口1→直行基河路(距離約2公里) →兒童新樂園

捷運士林站出口1→直行中正路，右轉基河路(距離約1.5公里) →兒童新樂園

◎自行開車：

國道一號→圓山(松江路)交流道→民族東路→民族西路→承德路→文林路587巷→兒童新樂園

國道一號→台北(重慶北路)交流道→百齡橋→承德路→文林路587巷→兒童新樂園

◆造訪人數：1,407,877人次

台北市立兒童新樂園（圖片來源：Getty Creative）

TOP5 六福村主題遊樂園

六福村設有國內外知名設施，如全球第二座&亞洲唯一之「笑傲飛鷹」、全國最大人工河道「大峽谷急流泛舟」及「大海盜」、雙重體驗旅程設計之「火山歷險」、國內知名「大怒神」與360度正反向旋轉之「風火輪」等。除此之外，「六福村主題遊樂園」還是臺灣目前最具規模之開放式野生動物園，提供近距離觀賞野生動物生態之美。

◆地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：台鐵中壢車站前站出口至對面的亞通客運中壢北站，搭乘亞通客運5653線巴士，即可抵達

◎自行開車：國道三號(北二高)由73K高原交流道下，沿指標行駛約2.1公里抵達

◆造訪人數：762,076人次

TOP6 劍湖山世界

劍湖山世界主題樂園分為戶外樂活「摩天樂園」、親子共遊「兒童玩國」及亞洲首座「小威の海盜村」三大遊樂主題園區。陸上三「飛」、水上三「霸」等你挑戰；最High！最刺激！最好玩！就在劍湖山世界！

◆地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口 67 號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：斗六火車站 → 台西客運/台灣好行 → 劍湖山

◎自行開車：斗南系統交流道下往快速道78號至古坑、永光方向至劍湖山世界

◆造訪人數：673,993人次

劍湖山世界（圖片來源：Getty Creative）

TOP7 九族文化村

九族文化村位於日月潭，是以台灣原住民文化為主題，以原住民文化以及刺激好玩的遊樂設施聞名，所打造的歡樂多元的主題樂園，園區內有原住民文化、歡樂世界、歐洲花園和日月潭纜車等四大旅遊主題園區。

◆地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：台中火車站轉搭南投客運台灣好行6670到九族

◎自行開車：國道三號214K霧峰系統交流道接國道六號往東→29K愛蘭交流道下左轉接台14線→(不進埔里)右轉台21線往魚池→經魚池131縣道→九族文化村

◆造訪人數：477,167人次

九族文化村（圖片來源：Getty Creative）

TOP8 小人國主題樂園

園內超過百座迷你景觀都依照原始建築的25分之一製作，更增添多項親子設施飛飛機、跳星星、摩天草莓及瘋狂急流，加上全台最大音樂旋轉木馬、台灣唯一室內雲霄飛車、兒童專用碰碰車、狂飆幽浮、水道船等，讓大小朋友能一同體驗最歡樂、最好玩的親子時光。

◆地址：桃園市龍潭區高原路891號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

搭乘台鐵到達中壢火車站後再轉亞通客運5653（火車站前方）直達小人國

搭乘高鐵至桃園站（南下）或新竹站（北上）後再轉計程車直達小人國

搭乘桃園捷運至 A21環北站，搭乘市區公車至中壢火車站後轉乘亞通客運5653直達小人國

◎自行開車：國道三號高速公路（73 公里處）高原交流道下 1 公里

◆造訪人數：428,571人次

TOP9 遠雄海洋公園

遠雄海洋公園八大主題區充滿夢幻與驚喜，有海洋村、探險島、嘉年華歡樂街、海盜灣、布萊登海岸、海底王國等等。除了好玩、刺激的遊憩設施之外，還有令人驚讚不已的四大主題表演，包括海豚、海獅的精彩表演，海洋主題的維多利亞式風格，讓人彷彿身置海中夢幻世界。

◆地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：花蓮火車站搭乘1140 路線花蓮─靜浦(花蓮客運)、1145路線花蓮 ─ 成功(統聯客運)皆可抵達遠雄海洋公園

◎自行開車：沿台9線行駛過花蓮大橋，接台11線往東海岸方向，繼續走10分鐘左右，就會看到遠雄海洋公園

◆造訪人數：367,085人次

遠雄海洋樂園（圖片來源：Getty Creative）

TOP10 小叮噹科學主題樂園

小叮噹科學主題樂園提倡科學教育，園內有各種互動設施，依照水、力、風、光、聲、電等科學主題，包括會水平移動的「傾斜屋」、運用浮力計算重量的「曹沖秤」，還有全台最大的室內滑雪場、遊園小火車及 VR 體驗，在玩樂之中也能學到許多科學知識。

◆地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：新豐火車站 → 轉搭計程車

◎自行開車：國道一號南下83公里處，由新豐/湖口交流道下右轉 →直走到底十字路口（士林電機大門）右轉 →過天橋接省道1 左轉→ 到明新科技大學右轉 → 沿著康樂路跟著小叮噹科學主題樂園指標前進

◆造訪人數：331,879人次

資料來源：交通部觀光署

資料整理：Vinge

