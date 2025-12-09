卓榮泰稱財劃法修法沒執行壓力 藍黨團將提譴責案：毀憲賴皮

藍委葉元之、羅智強、王鴻薇指卓榮泰拒絕執行新修正財劃法毀憲。王家俊攝



針對立法院修正《財政收支劃分法》覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰稱不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行壓力。國民黨立院黨團書記長羅智強今（9日）召開記者會，指卓揆拒執行法律「賴皮」，覆議案八連敗，只剩請辭一途，黨團將提譴責案。

黨團首席副書記長林沛祥說，中央集權又集錢，挑法律執行、把法律當選擇題，嚴重挑戰憲政體制，現在是台灣憲政最黑暗、最壞的時代。

藍委王鴻薇說，財劃法修正案經總統公告、覆議遭否決，行政院竟拒絕執行，批賴卓體制毀憲亂政，適可而止，「你們是皇帝嗎？」連親綠學者李忠憲、行政院前政務委員張景森、律師黃帝穎都看不下去了。藍委葉元之說，現在是台灣最不民主的時候，這就是獨裁。

更多太報報導

財劃法問題是傅崐萁提修法？ 劉和然：蘇巧慧有臉混淆視聽？

卓榮泰可不副署財劃法？黃國昌轟「北韓法學」：哪有這權利

財劃法擬公布但不執行 知情人士：「不副署」恐有其他戰場