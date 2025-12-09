印度部分地區無條件發婦女補助 用於反映對家務無償付出

BBC報導，印度全國28個邦中，已有12個邦政府向成年女性發放「無條件現金補助」，符合資格者每月可獲得1000至2500盧比（約台幣346至865元），約佔當地家庭平均收入的5%到12%，估計有1.18億名婦女受惠，也使印度成為全球規模最大的社會政策實驗地點之一。

補助領取資格雖因各邦而異，但大多包含年齡門檻、收入上限，並針對家中有公務員、持有汽車、大面積土地等對象設有排除條款。若與墨西哥、巴西及印尼等國的類似補助政策，要求婦女需達成子女按時上學等條件才能請領相比，印度的政策則未附加額外條件。

部分邦政府將這筆補助視為女性無償承擔家務勞動的報酬，不過，當地女性通常仍將這筆錢用於子女教育、食品雜貨、醫療和緊急開支、償還小額債務等家庭需求上。

印度在2013年時，由果阿邦率先推出這項針對成年女性的無條件現金補助，此後也開始成為許多參選人吸引女性選民的政策支票，該國2024年大選中，也確實有多位提出此政策的參選人贏得選舉；反對人士則批評，這是明目張膽的賄選，估計12個邦的總補助金額約為台幣5600萬元。

婦女補助反映家務勞動價值？

BBC報導稱，許多人認為這項補助的推行，反映出人們逐漸意識到無償家務勞動與照護工作的價值。

根據官方調查，印度女性2024年平均每天花近5小時在家務上，是男性的3倍以上。而世界銀行統計，雖然印度女性勞動參與率近年呈上升趨勢，但與2024年男性勞動參與率達77.5%相比，同年女性勞參率仍只有33%。專家認為，至少補助政策承認了這種性別不平衡。

英國倫敦國王學院法律和社會正義教授科蒂斯瓦蘭（Prabha Kotiswaran）的研究指出，有些印度女性認為，獲得補助後讓她們自信增加、婚姻衝突減少，也有人反映不僅飲食品質提高，自己還在家庭決策中擁有更多話語權。

然而，只有極少數人理解這筆補助是對家務勞動的補償，相關資訊並未廣泛傳播。不過多項研究顯示，多數女性對補助金擁有完全的支配權；且迄今也沒有研究證據表明，補助金會更加鞏固性別角色，或阻礙女性尋求有薪工作。

科蒂斯瓦蘭建議，該政策除了應維持無條件補助外，也不應與婚姻狀態掛勾，若能再加強宣導無償家務勞動的價值，當有就業機會出現時，就可能打破既有的性別分工。