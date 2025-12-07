台灣性病排行大洗牌！梅毒連4年攀升 「這年齡層」增幅最多

台灣性病排行大洗牌！梅毒連4年攀升，「13至24歲」增幅最明顯。示意圖／取自pixabay

台灣近年性病疫情呈現明顯變化，疾管署最新監測顯示，全台愛滋通報自107年起持續下滑，今年更可望跌至22年新低，新增感染者不到900人；而梅毒卻自109年起連4年攀升，且以13至24歲增幅最明顯，淋病在同齡層的通報數也偏高，顯示性病有明顯年輕化趨勢。

北市聯醫推《性病小學堂》動畫 輕鬆學性健康知識

台北市立聯合醫院昆明防治中心推出5支《性病小學堂》動畫，主題涵蓋安全性行為、愛滋病、梅毒、淋病等，希望以幽默、在地化的方式，讓青少年更容易吸收正確的性健康與性病預防觀念。

性病年輕化趨勢明顯 梅毒4年連升

副主任袁美珍指出，青少年因網路及社群普及，更早接觸性相關內容，性觀念開放，使性傳染病有明顯年輕化趨勢。昆明防治中心分析疾管署資料發現，梅毒通報自109年起連續4年上升，13至24歲增幅最顯著，113年較去年增加19%，其中女性更暴增52.2%。淋病雖較去年減少7.9%，但13至24歲仍占高比例，反映性病疫情持續年輕化。

動畫融入在地文化 提升青少年接受度

此次《性病小學堂》透過原創角色Dr.謝克斯、阿寶與小奇互動，並加入台灣美食及民俗文化元素，將專業知識轉化為輕鬆有趣的內容。5部影片主題包含：「什麼是安全性行為」、「什麼是愛滋病」、「愛滋的預防與篩檢」、「什麼是梅毒」與「什麼是淋病」。

袁美珍呼籲：落實安全性行為、定期篩檢

袁美珍強調，預防性病最關鍵的兩點是「全程正確使用保險套」與「主動定期篩檢」。她提醒，有性行為者應養成篩檢習慣，早期發現不僅能即時治療，也能避免將感染傳給他人。

