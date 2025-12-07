一碰臉頰右耳痛到下巴 東北季風報到「這種痛」連強效止痛藥都壓不住

東北季風南下，氣溫逐漸降低，周末時更可能下探10度，容易導致身體免疫系統混亂。45歲林先生，過去曾得過帶狀皰疹，症狀痊癒後，卻開始感覺臉頰時不時刺痛，包括日常生活中刷牙、漱口、咀嚼食物等，凡是觸碰到臉頰的動作，都會導致右耳延伸至下巴刺痛感，伴隨被電流電到的麻木感覺。

頤鳴堂中醫診所中醫師林庭竹說，患者到診間自述，症狀急性期嚴重發作時，真的痛到徹夜難眠，經西醫診斷為三叉神經痛，給予高強度止痛藥，但仍然會痛醒，對生活及工作影響甚鉅，因此他決定尋求中醫協助。三叉神經痛可能是帶狀疱疹的後遺症，當免疫力弱時就發生疼痛，痛起來連吃止痛藥也沒效，患者十分困擾痛苦。

林庭竹說，三叉神經痛是指三叉神經分布區域內出現的突發性、劇烈的疼痛，通常只影響一側面部，好發於4、50歲以後。發作時，疼痛特點為陣發性，疼痛會像閃電般突然出現，持續時間短則數秒，長則2分鐘。觸發因素可能包括觸摸、進食、說話或風吹，疼痛非常劇烈，像刀割、燒灼、電擊、針刺一樣的感覺。

林庭竹指出，三叉神經痛最常發生在第2、第3分支，由於說話、刷牙，任何臉部動作都會痛，常被誤認為牙痛。症狀嚴重時，臉頰會抽搐，嘴角會向疼痛的地方牽延，甚至出現流鼻涕、流眼淚，鼻黏膜、眼結膜充血等症狀。三叉神經痛是一種極為痛苦的神經性疾病，患者會經歷面部短暫而劇烈的疼痛。

中醫認為，三叉神經痛發生與風寒、肝火上炎、氣滯血瘀等因素有關，主要根據患者的症狀及誘發因素，根據辨證論治處以疏風散寒、清熱瀉火、柔肝息風或活血化瘀等方藥治療。但由於三叉神經痛發作時疼痛劇烈，常會在辨證用藥的基礎上加入一些止痛的中藥，如川芎、白芷、細辛等；若一段時間未有好轉，還可選用一些蟲類藥，如全蝎、蜈蚣、僵蠶、地龍等，因為這些蟲類藥可以入絡搜風，有較強的止痛效果。

三叉神經痛患者日常可以按摩以下3個穴位，有助舒緩疼痛和幫助康復，按摩時用拇指按壓揉動，以感覺到痠痛為度。針灸治療旨在疏通經絡、活血化瘀、調和氣血，從而達到緩解疼痛的效果。包括風池穴位於後頭部枕骨下方，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處，下關穴位於面部耳前方，當顴弓與下頜切跡所形成的凹陷中，合谷穴位於虎口，將拇、食兩指並合時，虎口部隆起最高處。

除了中醫治療外，患者在日常生活中也應注意一些護理和預防措施，以促進康復，如避免冷風直接吹面部，保持面部溫暖；保證充足的睡眠，有助於身體的自我修復；保持心情愉快，減少心理壓力，有助於病情的緩解和康復；適當運動，進行面部肌肉的運動訓練，如微笑、皺眉等，有助於恢復面部肌肉功能。

