周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應
台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過關。因全面推動周休三日於各行各業難以適用，衝擊過大，勞團建議政府補助試辦或增加特休假，勞動部最遲須在12月7日回應。
根據統計，2024年我國年總工時達2,030小時，在OECD國家中僅低於墨西哥2,308小時、新加坡2,252小時、哥斯大黎加2,244小時。高於南韓1,859小時及日本1,636小時。根據勞動部分析，主要是台灣部分工時比例較其他國家低，因此總工時較長。
勞團指出，今年立法院通過國定假日「4+1」，今年多放三天假，預計2025年台灣總工時會下降，甚至跌到2,000小時以下。
為減少勞工工時，近日再度有民眾提案「推動四日工作制」，該提案指出，藉由周休三日提升工作與生活平衡、吸引與留住人才等優點，且長期來說產能不會下降，有助提升勞工幸福感、保護勞工身體及心理健康等正面影響。
勞動部官員表示，近日將邀集勞資團體詢問對周休三日等縮短工時相關議題。全國產業總工會理事長戴國榮認為，要以法律強制周休三日，困難度很高，因為各行各業都不一樣，但他認為政府應比照西班牙政府做法，政府拿出5,000萬歐元，鼓勵企業每周減少勞工八小時工時，並由政府補助八小時工資，「政府總要跨出這一步」。
戴國榮提到，後來比利時也試辦周休三日，提出「100／80／100」概念，意謂100％薪資、80％工時及100％生產效率，其他國家也都是鼓勵企業辦理，漸進帶動周休三日風氣。此外，他提到，若周休三日無法一步到位，也可以增加年資淺勞工的特休假，亦能達到縮短工時目的。
工總秘書長呂正華表示，周休三日在企業界非常非常少數，尤其是今年10月增加國定假日，很多企業面臨人力不足、排班調度困難，叫苦連天。他認為，值此美國關稅變動、景氣變化之際，業界都很緊張，此時實不宜再觸及縮短工時。
民眾曾在2023年中於公共政策平台提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」，當時勞動部回應是，因各行各業工作型態不同，現階段要全面性實施周休三日或縮短勞基法工時規定，恐造成教育現場、產業經濟及醫療社福等困難。
而且，若國外未實施周休三日，我國卻實施，企業人力成本與營運上升，恐不利國際競爭。總之，就是當前條件、法令不成熟，難以推動。兩年後這些困難恐怕仍依舊。
