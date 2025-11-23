北捷爆衝突！女不滿竟在「車廂內亮刀」

▲北捷昨日驚傳亮刀事件，一名女性疑似因與他人發生口角，突然從包包內拿出水果刀揮舞，警方迅速到場。（示意圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 北捷昨日驚傳亮刀事件，一名女性疑似因與他人發生口角，突然從包包內拿出水果刀揮舞，不少乘客嚇壞，而捷運警察到場後，也將該名女性帶下車，後續依恐嚇罪送辦，捷運公司依大眾捷運法第50條之1規定裁處。

北捷22日晚間11時接獲通報，有民眾持刀揮舞。據了解，該名女性與一旁男性疑似發生口角糾紛，女子稱對方踩到自已的腳，但後續竟拿刀子，旁邊乘客則驚嚇逃離。後續經警帶回，並依恐嚇罪嫌偵辦。捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運請勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。



