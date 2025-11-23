台灣小宅購屋比加劇！只是高房價害的？專家：建商與科技人士功勞不小

記者陳韋帆／台北報導

近年全台房市交易小宅化趨勢明顯，專家指出，建商炒小宅，炒房族也熱於投資，小宅自然發展蓬勃。（圖／記者陳韋帆攝影）

近年全台房市交易小宅化趨勢明顯，專家指出，建商炒小宅，炒房族也熱於投資，小宅自然發展蓬勃，至於少子化趨勢等，實坪14坪以下的房子，加上畸形格局，是否真的適合1~2人居住，大家可以自己思考。

據實價登錄，六都與新竹近5年交易小宅化明顯，1~2房占比全面上升，3~4房呈現下降趨勢，其中又以4房緊縮最劇烈，各縣市中，新竹降幅最甚，減少了8.6個百分點；台南市雖保有39.4%的4房以上占比，但亦較5年前減少6.3個百分點，顯示大宅市場已明顯退燒。

房市,房價,小宅,炒房,竹科,南科。（圖／永慶房屋提供）

永慶：高房價、人口變少是小宅蓬勃主因！

陳金萍表示，高房價、家庭人口變少，民眾開始選擇相對低總價小宅，尤以新竹、台中、台南變化最明顯。她說，台中是因重劃區推案蓬勃，小坪數住宅供給充足，成為首購族購屋的敲門磚。

至於台南市則與新竹縣市相仿，陳金萍指出，在南科效應推升下，人口紅利與外來就業人口持續增加，市場買盤活絡，且2房以下的產品普遍總價帶較親民，也符合近年首購族與雙薪家庭預算區間。

莊思敏指出，其實小宅發展蓬勃及房價上漲，建商、科技炒房族聯手炒房互為主要因果。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

房價快速暴漲主因之一 建商狂炒小宅、竹科人搭手投資

相對小宅交易蓬勃，大宅明顯降溫，4房以上房子又以新竹、台南最明顯。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，其實小宅發展蓬勃，主要是因為建商推出小宅產品變成低總價、高單價，讓科技炒房族入手，交易旺盛後，價格再拉升，雞生蛋、蛋生雞，互為因果，中古屋連帶走揚，最終導致房價暴漲。

她說，新竹、台南都有科技人士炒房痕跡，新竹挾竹科優勢，為全台炒房始祖，尤其1~2房總價負擔最適合炒房族投資，竹科人還有買房承租初入園區上班的菜鳥傳統，並傳承置產當包租公心得，甚至還有預售屋轉單炒作等技巧，也讓炒房風氣蓬勃發展。

至於台南小宅熱度也居高不下，她說，台積電話題不僅帶來建商插旗，不少科技人士也南下炒房，買賣都在抓最後一隻老鼠。最後，莊思敏提醒，目前預售屋禁轉已上路，政府其他打房配套連連，投資風氣已衰退，實坪14坪以下、畸形格局，是否真的適合1~2人居住，大家可以自己思考。

