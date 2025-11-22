月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧紅里里長李有財、李有森父子檔4名涉案人，昨（21）日深夜被院方裁定收押，主謀李有財的黑歷史也逐漸流出。
53歲民進黨籍岡山區碧紅里長李有財，因涉嫌將廢棄物傾倒在「月世界」山坡地，涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，昨（21）日晚間被裁定收押。民進黨高市黨部於當晚發聲表示，經初步調查，確認李有財犯案，更指出，李有財曾為國民黨成員，因違紀遭撤除黨籍，之後才加入民進黨。他在2022年參選市議員失利，同年底以無黨籍身分參選里長，成功連任。
據悉，李有財具備環境工程碩士學歷，除了連續擔任4人、共16年的里長職務外，也投入環保清運業務。據《聯合報》報導，李有財與兒子李有森共同經營侑鴻環保科技公司，不過，4年來已有13次因違規堆置廢棄物造成2場火警，累計遭罰67萬餘元。而李有財還拖延還繳納罰款，5筆罰款遭強制執行才繳，目前仍有10萬餘元尚未繳清。
