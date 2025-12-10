「喪屍煙彈毒害校園」老師無法管！學生吸完就回家 民團：遲早出大事

桃園市一所國中日前發生驚人菸毒事件，一名八年級女學生在短短兩節課內兩度吸食電子煙，疑似含有二級毒品依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，導致全身顫抖、走路不穩、意識模糊，最後倒臥課桌，當場嚇壞全班同學，多人心理受創甚至驚恐落淚。國教行動聯盟指出，此事件暴露校園安全管制、法律工具與高風險青少年追蹤三大層面的嚴重破口。

女學生在校內吸食「喪屍煙彈」，國教行動聯盟指出，此事件暴露校園安全管制、法律工具與高風險青少年追蹤三大層面的嚴重破口。（圖／國教盟）

國教行動聯盟青年部執行長李雨函強調，該名學生在不同班級重複吸食電子煙，甚至造成整間教室煙霧瀰漫、多名學生身體不適，顯示毒品社交文化正在校園內形成。然而，第一線教育人員對「喪屍煙彈」、新興毒品及加熱菸辨識等議題缺乏完整訓練與工具，難以有效查察。

目前學校面對學生持有電子煙或喪屍煙彈的處置，僅能依據《教師輔導與管教學生辦法注意事項》第三十一條將違禁品「逕行沒入」，並於期末統一銷毀。國教聯盟指出，這類作法僅屬校內行政措施，未賦予教師法定查扣權限，也無強制通報或立即銷毀的法源依據。教師即使發現學生持有電子煙，亦無法從外觀判斷煙彈是否含有毒品，因缺乏法源保障而不敢介入，錯失第一時間報警追查機會。

更令人憂心的是，涉案學生僅由家長接回，未經司法或衛政單位介入追蹤。國教聯盟指出，現行制度缺乏明確且統一的校園機制，無法在第一時間評估高風險學生是否需要後續輔導或醫療介入。加上毒品唾液快篩試劑在未成年人身上實務上難以使用，導致校方、警政、社福三方均無即時作為，讓高風險學生陷入「吸完就回家」的危機循環。

教師即使發現學生持有電子煙，亦無法從外觀判斷煙彈是否含有毒品，因缺乏法源保障而不敢介入，錯失第一時間報警追查機會。 （示意圖／Pixabay）

為避免類似事件再度發生，國教行動聯盟提出三點訴求：全面禁止加味加熱菸及所有加味菸品，立即下架所有添加香味的電子煙彈與菸草製品；補強師資訓練與宣導，為第一線學務人員提供新興菸品與毒品辨識及應對的正式訓練；加速通過菸害防制法修法草案，明文禁止學生「持有」電子煙、加熱菸等載具與煙彈，並設立罰則與查扣依據。

李雨函進一步表示：「桃園喪屍煙彈事件絕非個案，而是全國校園都可能面臨的潛在危機預警，電子煙與加熱菸就是成癮物質的入口，也是毒品滲透的工具。」她呼籲政府打破部門分工各自為政的現狀，迅速整合資源、聯手行動，從法規面緊縮漏洞、教育面提升素養、執法面協同高效，以及心理面守護正確觀念。

國教行動聯盟家長部部長鍾君偉也呼籲政府立即啟動三大應對措施：針對受到驚嚇的學生提供心理輔導與支持；對涉案學生啟動介入與處遇機制，並與家長共同協作陪伴；加強查緝電子煙與喪屍煙彈，不能等到學生出事、憾事發生才後知後覺。專家們一致認為，唯有多管齊下，才能真正築起守護青少年免受菸毒侵害的堅實防線，避免憾事重演。

