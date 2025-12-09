增加邦交國？趙怡翔：台灣能協助國家發展「但不是發錢」

趙怡翔說，台灣可以協助國家發展，但不是發錢。 圖：翻攝自寶島聯播網YT

[Newtalk新聞] 宏都拉斯總統開票膠著，不過目前暫居領先的兩位總統候選人都曾表態有意恢復與台灣的邦交，備受關注。對此，國安會副秘書長趙怡翔今（9）日表示，台灣有個原則，可以協助國家發展，但不是發錢。

趙怡翔今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，並表示，兩位候選人都比較屬於右派，過去跟台灣有交情，但是否針對會恢復邦交，外交部已經出來說明，會觀察後續的政治發展。

趙怡翔指出，宏都拉斯也好，其他邦交國也好，真的很多邦交國跟中國建交之後，無論政府、民眾都很後悔。主持人追問，如果對方要錢怎麼辦？趙說，台灣有一個原則，就是可以協助的事情不是發錢，而是協助國家發展，比如農業、技術、產業、教育都可以，但不要說台灣要拿錢。

主持人也問，第一夫人外交是否有可能？趙怡翔表示，這要留給外交部回答，且要看不同國家的狀況。他舉例，第一夫人的對口理論上是對方的夫人，其是否在政治上扮演有利角色，每個國家狀況不同。

