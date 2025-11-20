大型語言模型要退位了？Hugging Face 執行長：AI 下一步是「小而專」！

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近來市場頻頻討論AI泡沫風險，不少專家也擔心大型語言模型（LLM）是否正走向飽和。不過，開源模型平台HuggingFace共同創辦人暨執行長德藍傑（ClemDelangue）卻認為，即便LLM泡沫可能在明年破裂，整體AI產業仍會持續發展，影響有限。

（示意圖／美聯社）

德藍傑指出，目前AI發展焦點仍集中在ChatGPT、Gemini等大型語言模型身上，但語言模型並不能處理所有問題，市場正逐步朝「小型、專業模型」轉向。他舉例，如今銀行使用的客服聊天機器人，其實不需要具備通用人工智慧能力，「你不需要它告訴你人生意義，對吧？」他強調，小型專業模型成本更低、速度更快，還能在企業內部基礎設施運作，「我認為這就是人工智慧的未來。」

儘管模型泡沫將對HuggingFace帶來衝擊，但德藍傑認為，由於AI產業本身規模夠大且多元，因此影響不會太大。他也指出，與多數AI乃至於語言模型企業不同，HuggingFace目前對於投資偏謹慎，將融資4億美元（約125億台幣）中的一半存放在銀行。

（圖／取自維基百科）

「我認為現在很多人都在急於求成，甚至可能有些恐慌，他們採取的是非常短視的做法。我在人工智慧領域已經工作了15年，所以我見證了一些週期，」德藍傑補充道。「因此，我們正在從中吸取教訓，努力打造一家對世界具有長期、可持續發展和影響力的公司。」

