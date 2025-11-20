Meta 首席 AI 科學家、同時也是圖靈獎得主的 Yann LeCun 宣布，將離開效力長達 12 年的 Meta，並且創立自己的人工智慧新創公司 。

Meta首席AI科學家Yann LeCun離職創業，直言大型語言模型走不通、另闢蹊徑開發先進機器智慧計畫

Yann LeCun 表示，新公司將延續過去幾年與 Meta FAIR 實驗室及紐約大學共同推進的「先進機器智慧計畫」 (Advanced Machine Intelligence, AMI)。此舉被視為這位 AI 教父級人物，對於當前主流的大型語言模型 (LLM) 發展路線投下的最大不信任票。

唱衰 LLM 路線，轉攻具備「物理理解」的 AMI

Yann LeCun 在 Threads 上的聲明中明確指出，新公司的目標是推動 AI 的下一次重大革命，亦即建立能理解物理世界、具備持久記憶、擁有推理能力，並且能規劃行動序列的系統 。Yann LeCun 強調，在獨立實體中推進 AMI，可以最大化其在 Meta 商業利益以外的廣泛經濟領域影響力 。

廣告 廣告

事實上，Yann LeCun 過去便多次公開「唱衰」目前火熱的生成式 AI 路線。他認為：「我們不可能只靠提升大型語言模型的規模就讓 AI 達到人類的智慧水平，這條路永遠都走不通。」。在 Yann LeCun 看來，真正的 AI 需要透過觀察世界來成長，學會預測，而非僅依賴文本閱讀進行單純的記憶 。

Llama 4 失利、Scale AI 創辦人空降成導火線？

Yann LeCun 的離去似乎早有跡可循。報導指出，隨著 Meta 內部的 Llama 4 模型開發失敗，公司在 AI 技術策略上開始轉向追求時效性，將研究重心直接導向服務產品，這顯然與 Yann LeCun 堅持的長期基礎研究理念背道而馳 。

此外，人事架構的劇變可能也是關鍵因素。Meta 執行長 Mark Zuckerberg 先前挖角了 Scale AI 創辦人汪滔擔任首席 AI 長 (Chief AI Officer)。這意味著身為行業資深前輩的 Yann LeCun，在組織架構上需要向年僅 28 歲的汪滔匯報，導致其在公司內的話語權進一步降低 。

加上近期 Meta 針對 FAIR (Fundamental AI Research) 團隊進行的新一輪裁員，外界推測這可能成為了壓垮駱駝的最後一根稻草 。

結束 12 年賓主關係，Meta 將成新公司夥伴

回顧 Yann LeCun 在 Meta 的 12 年生涯，自 2013 年被 Mark Zuckerberg 親自招募以來，他一手建立了 FAIR 實驗室，並且推動了 DeepFace 面部辨識系統、PyTorch 框架以及開源 Llama 模型的發展，對 Meta 乃至全球 AI 開源生態貢獻卓著 。

儘管選擇離開，Yann LeCun 仍對 Mark Zuckerberg 及 Meta 高層表達了感謝，並表示：「正因為他們持續的關注和支持，Meta 將會是我接下來新創公司的合作夥伴。」。

Yann LeCun 預計將留任至今年年底，之後將全心投入新公司的運作 。

更多Mashdigi.com報導：

前Intel執行長Pat Gelsinger引領7家新創來台建立生態合作，攜手台積電、日月光等大廠攻次世代運算

紅海飛彈攻擊、地緣政治風險加劇，Meta 2Africa、Google Blue-Raman海底電纜計畫傳延遲

Meta推出「內容保護」工具，Facebook創作者可自動追蹤遭盜用Reels、決定封鎖或加上歸因