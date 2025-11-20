【本日焦點】台灣學霸「志願單親」在美生下一子一女／長榮空服員抱病值勤離世 勞部調查出爐／大缺貨 台電董座：一個變壓器要等24個月

你對組成家庭有什麼想法？曾在輝達、谷歌任職的台灣女子，打破傳統觀念，單身的她將「結婚與生育」分開，在美國生育兩個孩子，並分享心路歷程。長榮空服員猝死案，勞動部調查直指「長榮過度運用勤惰管理制度」，做出四項結論。AI用電需求爆發，大型變壓器需求「來得又急又多」，台電董事長歎成本及搶貨壓力大增。跟我們一起關心本日新聞，同時回顧一周大事。

想要小孩、又苦無合適對象，在美國科技業工作的Cindy，受惠於公司提供凍卵及代理孕母等補助，她用捐贈的精子及人工受孕方式生下女兒，三年後透過代孕再度當媽...詳全文

廣告 廣告

Cindy選擇「志願單親」，生下一男一女組成三口之家。（圖片來源：Cindy提供）

長榮空服員之死訪談結果，勞動部指出，公司的制度或處置皆不當，死者除了國定假日調移日期不明確，涉違反勞動基準法，抱病抵台後也未獲最適當處置...詳全文

沉寂多年電力設備產業，零組件廠商陸續退出市場，近年變壓器在全球基礎建設、綠能發展下，出現強烈需求，甚至有美國報告顯示交貨要等60個月...詳全文

台中一所國中昨邀請魔術師王元照演講，未料有神祕嘉賓意外現身，「賓賓哥」未經同意擅自開鏡頭，被校方制止，盧秀燕痛批兩人不管師生隱私非常可惡...詳全文

兩名記者和一名電影從業人員，為拍攝靈異短片刻意扮鬼，讓模樣陰森的長髮女子站在路邊，嚇到往來人車。三人落網供稱未意識此舉危及交通安全，各被處5000元罰鍰...詳全文

為保障雞蛋衛生安全，農業部明定供應至超市、校園、網路通路販售的洗選鮮蛋，必須在「國產雞蛋溯源平台系統」登錄資訊，並在蛋殼上噴印溯源編碼、包裝日期、生產方式等資訊，其中編號最後一個英文字母標註飼養方式，如C代表一般籠飼生產、B是平飼生產，雞隻可在室內雞舍自由活動、F是放牧生產...詳全文

雞蛋編號如同雞蛋的身分證，標示著產地、包裝日期、飼養方式等資訊。（示意圖／Getty Images）

加勒比海小國寫下驚奇！隸屬「荷屬安地列斯」一員的古拉索，在世界盃足球資格賽B組封王，是唯一一支沒有敗績的隊伍，還成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家，打破2018年冰島晉級紀錄（總人口數約35萬）。這股「藍色浪潮」創造榮耀，當地民眾在街上、商場裡載歌載舞，氣氛嗨到爆...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。