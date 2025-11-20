Apple Watch 大改款再度延後？爆料者稱重大設計、Touch ID 都要等到 2028

前一陣子一直傳出 Apple 蘋果公司將會在 2026 年推出「大改款」的 Apple Watch，但是根據微博爆料者剎那數碼的最新消息，Apple Watch 系列在 2026 年之前都不會迎來重大外觀變化，真正的大改款要等到 2028 年 才會登場。

這說法也與外電近期的報導互相呼應，暗示 Apple Watch 的設計變化不會這麼快到來。

2026 年款外觀「小修小補」？與 2027 iPhone 20 週年款無關

剎那數碼的爆料指出，2026 年的 Apple Watch 外型不會有太明顯的變化，蘋果預計會在 2027 年 iPhone 20 週年版之後，隔年才推出重新設計的 Apple Watch。

這也意味著市場先前期待的「2026 年 Apple Watch 大改版」恐怕要再等等。

先前傳聞：感測器、外觀改動都延後

先前 DigiTimes 曾報導，至少有一款預計 2026 年推出的新 Apple Watch 會有「明顯的外型改變」，推測與新感測器有關，有外媒認為可能涉及非侵入式血糖偵測技術。

不過該功能距離實際落地仍需數年研究，要塞進手錶內的微型化技術依舊是難題。

Mark Gurman 曾說的磁吸錶帶也沒下文

彭博社 Mark Gurman 早期曾提到蘋果正在嘗試開發更薄的 Apple Watch 錶殼、全新磁吸式錶帶結構設計。

雖然 Apple Watch Series 10 確實變得更薄，但磁吸錶帶至今仍未出現，而今年的 Apple Watch Series 11 也沒有帶來額外的外觀變化。

Touch ID 可能 2026 登場，但外觀不變

近期外流的 Apple 系統程式碼顯示，蘋果正在測試 Apple Watch 整合 Touch ID 生物辨識，但很可能採用螢幕下技術，因此外觀依舊不會改變。

爆料者準確度中等，但曾命中多項資訊

剎那數碼過去曾提前透露 iPhone 14 / 14 Plus 將推出黃色版本，還有 Apple Watch Ultra 2 會提供鈦金屬米蘭網織手環。

雖然他的爆料並不是全部都準確，但可信度仍有一定程度。

Apple Watch 大改款延後，未來兩年仍以小幅調整為主

綜合現有資訊，Apple Watch 2025、2026 年的變動多半聚焦在功能微調與內部升級，而有感的外觀更新、結構變革，可能要到 2028 年 才會正式亮相。

想換新造型 Apple Watch 的果粉們可能還得再等等了。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：MacRumors

