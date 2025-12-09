〈專文〉阿賢把彰化變乾淨了！彰化市長林世賢 【百年大計 彰化新生】
文∕路希（文字工作者）
小時候，每次跟爸媽開車從台中回彰化，開到半路就會聞到一股刺鼻的臭味，只要聞到這股臭味，我們就知道「彰化市到了」。
因為在彰化市中心有一座台化的工廠，工廠排放的廢氣就是這個濃厚的臭味。這是彰化人的集體記憶，我們曾經以為，彰化永遠擺脫不了這個臭味了。
但是，近幾年來，每次經過這個地方，那個熟悉的臭味卻消失了。一開始我也不知道為什麼，直到最近，我才知道在這背後有許多讓人動容、可歌可泣的故事，還有一位應該要被台灣人永遠記住的靈魂人物。
這位靈魂人物——我們暫且稱呼他為阿賢吧——是他在30年間帶領著許多人一起努力，先是擋下了彰濱的垃圾填海計畫，然後擋下了預定在彰化設煉油廠的「國光石化開發案」，最後像是大衛打敗歌利亞一般創造了奇蹟，促成了台化停工、遷廠和轉型，永遠地趕走了那股刺鼻的惡臭。
因為有阿賢的鍥而不捨堅持，加上眾人的努力，彰化的「綠色奇蹟」才得以發生。如今，彰化縣已經是台灣綠能發電的重鎮：綠能發電量達到彰化用電量的105%，風力發電量全國第一、太陽能發電量全國第二。這是彰化人在30年前吸著刺鼻的廢氣時，完全無法想像的未來。
今天，我就要來說說阿賢的故事。
.阿賢從高中時代開始迷上了賞鳥，他常常去野外賞鳥，親眼目睹人類的對大自然造成的汙染和破壞，對原本純淨的大自然有很嚴重的影響。
後來，阿賢成為一名獸醫。因為他熱愛大自然，是全台灣第一位幫野生動物義診的獸醫師，被人稱為「野鳥醫師」。
1990年代綁架案頻傳，許多有錢人家中養著珍貴的蘭花，有錢人會飼養獒犬來看家，全台灣只有阿賢會幫獒犬治病，也被有錢人視為「獒犬神醫」。
1990年行政院核定在彰濱工業區北面進行「彰濱垃圾壓縮填海計畫」，影響區域包括伸港鄉潮間帶、大肚溪口。
1994年，阿賢和一些關心環境的朋友共同成立了「大肚溪口自然公園促進會」，敦促政府將大肚溪口已被任意規劃為垃圾場預定地的土地納入水鳥保護區。
阿賢和環團一起努力，用客觀數據、科學知識訴諸《環評法》。當垃圾填海案終於重新進入環評程序之後，阿賢卻開始遭受黑道的恐嚇威脅。
得標的廠商親自來到動物診所，質疑阿賢：「醫師，你為何要阻擋垃圾填海？工程都已經發包出去了！一旦工程受阻，會影響很多人的生計、財產！這個案子涉及20億的龐大利益，你這樣擋人財路，都不會怕嗎？」
阿賢說：「因為環境更重要啊！海洋一旦受到汙染，透過食物鏈也會影響到每個人的身體健康。」
廠商乾脆直白地問：「醫師，你到底需要什麼？我們可以幫助你什麼？請你一定要告訴我。」
言下之意想用金錢賄賂阿賢，讓他不要阻擋垃圾填海工程。
阿賢：「沒有欸，我只是想要有一個乾淨的環境而已。」
廠商離開之後，逢人就說他遇到了一個瘋子，哪有人什麼都不要，只要乾淨的環境呢？
但廠商還是不死心，過幾天再度來到診所，開口就說：「醫師，真的要拜託你，我們機器都買好放在那裡了，因為你的關係，現在要重新做環評，勒令我們停工！不能開工的話，公司就會倒閉！」
廠商也帶了一隻小狗來打預防針，打完針、付了錢就走了。
沒想到，過了一個小時之後，廠商又進了診所：「醫師，我的小狗打針之後死掉了，你打算怎麼處理？」
阿賢：「我幫牠打了預防針，牠就死了，那你要趕快報警啊！趕快走調查程序，才能解剖小狗的屍體，看是不是我打的疫苗造成的？」
廠商見阿賢不受拐騙，就開始大聲咆哮，拿起榔頭開始砸店。阿賢無奈只好報警。
沒想到廠商第三次又來了。這次是在深夜時分，趕在醫師休診前來到診所。廠商拿來一個大袋子，放在診療桌上，袋子裡面一邊裝了很多鈔票，另外一邊則裝了刀和槍。
廠商說：「醫師，你今天一定要做一個選擇。你到底想要拿鈔票？還是要我刀槍伺候？」
阿賢向他曉以大義：「你聽我說，就算我拿了你的錢，你的問題還是無法解決。因為你的案子已經進入環評程序，最後環評會會有一個定奪，就算我拿了你的錢，我也無法幫你通過這個案子，因為案子不是我審查的，而是環評委員會審查的。」
「如果我沒有拿你的錢，而你把我打死了，就更麻煩了，事情鬧得更大，到時候你的環評一定過不了，因為大家都知道垃圾填海工程是在我的主導之下進入環評程序。」
阿賢又說：「其實我已經把所有的數據、資料都給了環評委員會，他們會按照科學方法去審查的。」
廠商想了一想，覺得阿賢說得有道理，才沒有繼續威脅阿賢。
這是台灣史上第一起已發包施工卻因抗爭而撤回的開發案，阿賢歷經八年的時間終於抗爭成功，2000年彰化縣政府宣告撤案，並於2005年將這個地方規劃為「台灣招潮蟹故鄉」。阿賢和環團保衛了大肚溪口美麗的海岸，現在已經是亞洲十大濕地之一，也是許多美麗水鳥的家。
由於多年來在體制外熱心參與環保事務，阿賢逐漸體認到進入體制內更能發揮影響力，於是，阿賢在2014年投入地方選舉，並以彰化縣第一高票當選彰化縣議員。
阿賢的參選政見之一就是讓台灣石化公司遷廠、轉型。原來，台化公司在彰化市中心蓋了一座石化廠，也是燃煤發電廠，造成彰化市中心50年來都臭氣沖天。
當時的所有人都認為這個政見只是騙選票的說詞，畢竟台化當時是全台灣最大的公司，連李登輝前總統要改善勞動薪資都還要看王永慶的臉色。50年來從來沒有人敢解決台化廠的汙染問題，多少縣長、立委都無法解決的問題，區區一位縣議員怎麼能解決呢？
但阿賢一上任就向台化放話：「如果我沒有在兩年內解決台化的汙染，沒有讓你們關廠的話，那我會辭掉議員的工作，從此退出政壇。」
從此以後，阿賢在彰化街頭隨時都面臨被追打的危險，甚至開車在路上時，還被人開車門質問：「為什麼要找台化的麻煩？」議員服務處也隨時都有台化的員工來包圍、抗議。
但此時的阿賢已經走進了體制內，體制內的優勢就是可以一覽無遺地查詢所有的資料、法規。經過阿賢一一比對，發現台化燃煤的鍋爐操作有些數據登記不確實，每個月燃燒煤炭的含硫量超標，但登記數據卻造假。
原來，台化想要便宜行事，採用低成本的燃料「石油焦」來做為鍋爐的動力，只為了賺取更多經濟利益，卻造成了彰化50年來嚴重的空氣汙染。
於是阿賢開始在議會強力質詢此事，當時，同樣是民進黨籍的縣長魏明谷和阿賢各找來一批律師互相辯論，最後魏縣長接受阿賢的建議，不再核發台化燃煤的鍋爐操作許可證，從此台化廠開始無限期停工。
此後這個案子開始進入法律訴訟，台化廠和彰化縣政府互相提告。但阿賢的鍥而不捨獲得了法界的認可，甚至後來有高分院的檢察長私下向阿賢表達敬佩和贊同。此案經過了長達四、五年的訴訟，最後彰化縣政府勝訴，台化順利遷廠、轉型，而且彰化縣政府不需要賠償任何費用。
長年來盤踞在彰化市中心的惡臭終於消失，阿賢的堅持與膽識，戰勝了台化這樣的大公司，還給了彰化市民久違的乾淨空氣。
然而，幾年後阿賢被診斷出罹患肺腺癌，轉診到台大醫院就診。台大胸腔外科主任陳晉興一見到阿賢就說：「議員，我太尊敬您了！我要先向您致敬，也請所有的醫師先向您致敬，然後才能幫您看病！」原來陳晉興醫師本身是彰化二林人，從中學時代就北上唸書，每次搭火車，快回到彰化的時候就會聞到臭味，就知道「家鄉到了」。
但陳醫師後來成為胸腔科醫師，他才知道這個熟悉的臭味對人體肺部的健康有多麼大的危害。因此，當阿賢做到了幾十年來都沒有人做到的事，讓台化公司轉型、遷廠，等於拯救了無數彰化人的肺，讓身為胸腔外科主任的陳醫師感到由衷的敬佩。
應該有很多朋友已經猜到了，是的，阿賢，就是現任民進黨籍的彰化市長林世賢。
2018年，林世賢當選彰化市市長，並在2022年成功連任。從他擔任市長以來，一步一腳印、腳踏實地推動建設，榮獲七大國家獎項，這是全國368個鄉鎮市區公所破天荒的紀錄，也是台灣地方自治史的光榮事蹟：
2021年法務部頒給彰化市公所「廉政首獎」，是368鄉鎮市區唯一得獎的單位。
2021年榮獲交通部評選為「觀光經典小鎮」。
2021／2023年石牌坑親水步道榮獲兩座「建築園冶獎」。
2022年獲得國家卓越建設獎，是全國唯一獲此獎項的公所。
2023年扇庫鐵道文化觀光廊道榮獲「建築園冶獎」。
2023年引進中友百貨，是彰化縣第一家百貨公司。
2024年獲頒「政府服務獎」，是全國唯一獲此獎項的公所。
林世賢市長所帶領的彰化市公所，在台灣的政府機構算是第三級的單位，經費非常有限，每年只有不到15億的預算，縣政府的預算動輒高達7、800億，彰化市公所卻能達到彰化縣政府都達不到的成就，難怪林市長被譽為「最像縣長的市長」。
回顧阿賢市長一路走來，從熱愛大自然的青年獸醫到為環保走上街頭，再從街頭走進體制內，沒有華麗的政治光環，只是默默地守護著彰化的土地和空氣。
林市長多次在威脅利誘之前，選擇不妥協，秉持著誠實、負責、廉能、魄力的原則，不但讓城市發光，也用自己的堅持換來一片可以呼吸的天空。
30多年來，他帶領古老的彰化市從空污重災區轉型為永續的城市。未來，他希望彰化能好好利用產業轉型和氣候、交通優勢，邁向綠能、永續，發展AI算力中心和無人機的科技城市。
其他人也在看
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架
位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 323
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1104
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
因債務問題遭解約 前統一獅大物傳西進打球
前中職好手林益全在季末遭統一獅釋出後，將轉戰大陸棒球城市聯賽（CPB）延續球員生涯，今有媒體報導，曾經備受期待的前統一獅大物黃勇傳，也將西進打球，加盟福州海峽隊。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 18
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 10
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 425
日職／12強說輸台灣當投手！辰己涼介提FA卻沒人理 球隊顧慮言行不可控
去年12強曾誓言「如果輸台灣就轉投手」的日職樂天金鷲外野手辰己涼介，休賽季行使自由球員（FA）權利，然而至今卻傳出，沒有球隊有意願網羅，日媒提到許多球隊對於辰己涼介不可控的言行，以及未來有意旅外有所顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 12
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 214
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 4
苗博雅稱「戰爭照常上班」他列：毀台五步驟
[NOWnews今日新聞]社民黨台北市議員苗博雅日前談到，即使台灣遭遇戰爭，「該上班上學、該開店的還是會照常運作」，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，言論引發熱議！胸腔科醫師蘇一峰...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 537
特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 81
網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞]有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 362