專訪／陳澤耀招認「自身問題」！大4歲妻苦熬試管療程受孕 遭酸民攻擊火大回嗆

陳澤耀。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

34歲的陳澤耀來自馬來西亞，在《富都青年》中飾演吳慷仁的弟弟一舉入圍金馬男配角獎，在台打開知名度，也首度參演台灣影集《監所男子囚生記》，只是適逢老婆雲鎂鑫月底就將生產，被三寶爸楊祐寧虧：「心已經不在這裡。」接受《鏡報新聞網》專訪時，也分享從妻子備孕開始的心路歷程。

雲鎂鑫比陳澤耀大4歲，兩人於2021年結婚，透過做試管才懷孕成功，被問到原因，陳澤耀笑認是自己的問題，他這幾年經常離家拍戲，台灣、中國、香港、紐西蘭等地到處飛，雖老婆都會在他快要殺青時飛到身邊合體，順便在當地小旅遊，但很難碰到「受孕時機」。

陳澤耀（左）與老婆雲鎂鑫將迎接新生命出生。翻攝IG @jacktan_ahzhe

陳澤耀透露，夫妻倆只有嘗試一年自然受孕，有一次雲鎂鑫身體檢查時，發現子宮有一顆肌瘤需要切除，加上雲鎂鑫的年紀等因素，醫生就建議他們乾脆做試管受孕，成功機率比較大，陳澤耀說：「高齡產婦很辛苦，我也很心疼她。」

取卵過程對雲鎂鑫也很煎熬，因為打排卵針影響賀爾蒙，雲鎂鑫情緒波動比較大，身材也走樣，因為外界不知道她在進行療程，虧她變胖，陳澤耀霸氣護妻，回嗆：「是吃到你家的米喔？」雲鎂鑫也因網友攻擊難過落淚，且也影響到她的音樂會工作，陳澤耀也暖心陪在身旁安慰。

陳澤耀拍戲工作到處飛。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

植入胚胎遇颱風攪局！孕初期出血嚇壞

植入胚胎時，陳澤耀正在香港拍戲，還遇到颱風，無法飛回馬來西亞陪伴，雲鎂鑫原本還想自己去醫院，因為要打麻醉，讓陳澤耀很擔心，經過說服後，雲鎂鑫才找了朋友陪伴。

很幸運的第一次植入就成功，雲鎂鑫懷孕初期覺得身體沒有太大改變，還照常跑健康步道，結果因太操勞出血，被醫生警告：「現在身體不是妳一個人的，要乖乖聽話。」陳澤耀有感老婆為懷孕犧牲很多自由，承諾生產、休養完後，要帶她去旅遊，寶寶會暫時交給媽媽幫忙照顧，但笑說，夫妻倆現在是這樣想，到時候可能也捨不得。

陳澤耀（左）、邱以太合作 《監所男子囚生記》。愛奇藝國際版、壹壹影業提供



