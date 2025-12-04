川普簽署「台灣保證實施法案」 港媒示警：台獨催命符

美國總統川普2日宣布，簽署《台灣保證實施法案》。（圖／美聯社）

美國總統川普2日宣布，已簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。外界解讀，此舉可能為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，但將觸碰中國大陸紅線，招來反制。

美國現行法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。消息曝光後，大陸國台辦表示強烈反對，批美方釋出錯誤訊息。根據港媒《中評社》報導，美國近年不斷通過涉台法案，包含強化台灣國際地位、解除美台交流限制、以及嚇阻中國大陸進攻台灣的法案等，目標都指向強化台美關係，嚴重衝擊中美關係。

報導指出，《台灣保證實施法案》和過去眾多法案一樣，違背一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，勢將引發中方反應，視情況作出反制，因此法案保證不了什麼。

報導分析，美國之前無法藉通過各種法案強化台灣國際地位，無法藉通過法案否定聯合國大會第2758號決議，涉及「台灣主權」問題等一樣，不僅保證不了什麼，有天可能會成為「台獨」的催命符。

報導提到，美國前眾議長裴洛西3年前訪台，美國前國安顧問沙利文日前在哈佛大學錄制的一期Podcast節目中承認，裴洛西給台灣帶來的價值遠大於收益，台灣島周邊環境發生實質性的、不可逆的變化，解放軍機艦藉由環島軍演全面跨越台灣「海峽中線」，一舉大破兩岸軍方長期存在的默契，因此在中方強大的決心和實力面前，川普簽署了《台灣保證實施法案》，保證不了什麼。

