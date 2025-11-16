巷口無斑馬線！行人怨吞「闖燈罰單」 警：車輛是綠燈

兩名女子過馬路，卻被員警攔下，稱他們闖紅燈了。（圖／東森新聞）





警察跟民眾誰對誰錯？民眾到鶯歌陶瓷博物館附近過馬路遭到警方攔下，因為他闖紅燈被開罰500元，但民眾納悶，路口沒有斑馬線，質疑員警用推測跟想像，亂開罰單。對此，警方怎麼回應三峽分局看監視器跟密錄器，確定民眾違規屬實，儘管巷口沒有斑馬線，但還是要號誌車輛號誌行徑，不可以隨意闖紅燈。

兩名女子過馬路，卻被員警攔下，稱他們闖紅燈了。員警vs.闖紅燈行人：「（這個行巷是綠燈，你們從那邊走過來的時候闖紅燈，這個走過來是綠燈過沒錯），所以要針對這邊的理解嗎。」

女子還在霧煞煞，不知道自己哪裡違規，上網發文質疑警方執法。

重回事發路口，這條巷子非常小，沒有劃設斑馬線，行人他無視紅燈號誌直接闖紅燈，所以才會被員警開單。

還原兩名女子，當時在巷口，忽略燈號，闖了紅燈，她們經過文化路，被員警攔下開單，也就是説，儘管沒有斑馬線，還是得照路況燈號行徑。

附近居民：「（沒有）斑馬線那個（巷口）那麼短，也不可能放紅綠燈啊，這邊很常每個人都要走，一般都會（直接走）因為不知道說，到底要看哪裡要怎麼走，因為這個路口車禍很多非常多，對面巷子出來有轉進有轉出，就像你講的因為巷子小，台灣人不喜歡打方向燈很常見，同樣的道理我行人就用看紅綠燈，是這樣的邏輯嗎。」

對被罰女子來說，自己被誤會了，還指控警方以推測想像方式開單，質疑在溝通過程中，員警態度很差，但對此三峽警方拿出監視器跟密錄器證明，都是依法行政。

三峽分局二橋派出所所長張岸玲：「行人行經無行人專用號誌路口，或行人專用道時，仍應遵循車輛號誌通行，確保自身及其他用路人安全。」

過馬路可不能因為沒有斑馬線，為了一時方便就直接過，心存僥倖最後荷包失血。

