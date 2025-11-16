強化台日戰略合作 林佳龍：以「總合外交、三鏈戰略」打造自由開放印太

外交部長林佳龍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍今（16）日於臉書發文，談及原應出席「中華民國當代日本研究學會」在東海大學舉辦之國際研討會，惟因臨時重要公務未能親臨現場，改由外交部常務次長葛葆萱代為宣讀演講內容。他也同步向國內外說明台灣深化台日合作的外交方向，強調將以積極務實的策略，攜手日本共同打造自由、開放、和平、繁榮的印太新秩序。

林佳龍指出，日本前首相安倍晉三於2016年提出「自由開放的印度太平洋」（FOIP）構想，已成為區域國家的戰略指引。十年後的今天，新任日本首相高市早苗承襲安倍路線，與美國總統川普共同開啟日美「新黃金時代」，也讓台日合作迎來歷史新局。

廣告 廣告

他表示，在美中競爭升溫、全球供應鏈重組及科技競賽加速的情勢下，台灣最需思考的問題是：「如何運用外交力量，與理念相近夥伴共同維持區域和平，並在全球競爭中穩健前行？」

林佳龍提出「總合外交」與「三鏈戰略」，也就是包含價值、同盟與經濟的全方位外交與「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」、「非紅供應鏈」的戰略布局。他說，台日共享自由、民主、人權及法治等普世價值，日本多次公開支持台灣有意義參與國際組織，未來將持續推動雙邊人員互訪、強化國際倡議合作，共同維護既有國際秩序。

林佳龍也強調，台日同處第一島鏈，台海安全攸關日本航運及國家安全，未來雙方將在灰色地帶威脅、資訊戰與防救災等領域加強合作，提升民主韌性。他並指出，台日經貿向來緊密，除持續爭取加入CPTPP外，也期待推動台日簽署經濟合作協定（EPA），在半導體、AI、量子、新能源等技術上深化合作，並擴展至第三國市場。

他最後表示，面對瞬息萬變的國際局勢，台灣將透過積極務實論述，與日本及理念相近國家攜手強化民主安全與經濟韌性，共創永續繁榮的印太未來，「開啟台日關係的新時代」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

多數國人力挺強化自我防衛 民調：2026超高國防預算獲近半支持

馬英九批日相高市早苗：躁進言行、讓台灣陷入險境