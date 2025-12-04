慢遊嘉義更上癮3／從菜脯蛋到梅子燒雞都像阿嬤煮的 「弄來小餐桌」用一桌台式定食留住家的溫暖記憶

「弄，來小餐桌」是嘉義一間主打家常味的台式定食餐廳，希望透過充滿媽媽味道或像阿嬤煮的菜餚，溫暖每位客人的心，讓這裡成為他們想帶爸媽或小朋友三代同堂一起聚餐的地方。

家常菜的滋味，總能喚醒記憶裡最溫暖的片段。座落嘉義東區的「弄，來小餐桌」，主打充滿家常滋味的台式定食。身兼主廚的陳彥碩（Terry）喜歡將菜色設計成一套一套的形式，有日式定食的整潔，內容卻是百分百的台式家常風味。

菜單上吃得到煎得赤赤的「家常菜脯蛋」、軟嫩入味的「老皮嫩豆腐」，以及招牌「紅油抄手」「鹽蔥松阪豬」「私家梅子燒雞」等，建議先預訂的「私家牛肉煲」，更被夫妻倆形容是小時候吃到的紅燒牛肉，充滿媽媽的味道。

廣告 廣告

弄，來小餐桌的空間融合台式、港式和日式風格，也反映老闆在成長時期，深受港劇、日劇和台劇影響的時代樣貌。

煎得蓬鬆酥嫩的「家常菜脯蛋」，是台式餐桌不可少的經典菜色。（120元／份）

肉餡飽滿的「紅油抄手」，淋上香麻醬汁，讓人忍不住一口接一口。（230元／份）

老闆娘何宜穎（Sunny）笑說：「起初我們以為這些菜只有長輩會愛，結果年輕人也很喜歡，吃完還說像阿嬤煮的。」他們希望這裡的菜，讓客人吃完會想起家。餐廳的溫度還來自他倆堅持新鮮現做，自己不吃隔夜菜，也絕不讓客人吃到。此外，廚房幾乎不使用半成品，像是私家梅子燒雞用的梅子醬，就是他們自己一年只做一次的自製醃梅。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

慢遊嘉義更上癮2／「山侘」在煙燻茶香與老宅靈魂中 找回對味道的極致與對生命的溫柔

慢遊嘉義更上癮1／用單車、電動公車玩出這座城市最舒服的旅行步調

嘉義最強港味「給給茶記」！菠蘿油脆如泡芙夾入獨家風味奶油 叉燒飯連港人都讚嘆