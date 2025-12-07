撞到了！男駕駛找女友頂替卻當街痛毆 被抓包毒駕

台中大里發生一起車禍，第一時間駕駛疑似要求坐副駕的女友跟他換座位，甚至動手毆打對方。（圖／東森新聞）





昨天晚間台中大里也發生一起車禍，第一時間駕駛疑似要求坐副駕的女友跟他換座位，甚至動手毆打對方。目擊民眾趕緊上前制止並報案，而警方不只在駕駛包包內查獲K他命，唾液毒品快篩也呈陽性反應。

大馬路上一名男子不斷踹著另一名女子，甚至出拳攻擊，好幾名路人看不下去，衝上前制止，並報警求助。

警方vs.動手男子：「你女朋友說你打她，（對啊我打她），好那我們就現行犯給你逮捕。」

事發地點就在台中市大里區6日晚上9點多，一輛黑色轎車通過路口後撞上對向準備要左轉的轎車，但駕駛疑似要求副駕駛的女子與他換座位，隨後更動手毆打對方，造成女子頭部紅腫、手腳擦挫傷。

目擊民眾：「糾紛我也不知道，就看到他們好像，稍微瞄一下，就看到他們好像在動手而已。」

女子自稱是他開車後發生事故，不過警方追查後發現女子疑似想要幫忙頂替，後續員警在男子包包內找到毒品K他命，實施唾液毒品快篩還呈陽性反應。

霧峰分局大里分駐所副所長陳怡瑞：「邱嫌持有毒品部分，則依違反毒品危害防制條例，移請臺中地檢署偵辦。」

不只如此男子還違反道交條例被製單舉發，當場移置保管車輛。

