即時中心／潘柏廷報導

新北市新店區民族路昨（15）日發生一起離奇車禍案件！據了解，86歲劉姓男子騎單車，與22歲徐姓騎士發生碰撞倒下後，送往醫院急救不幸身亡；豈料，原先自行送醫的徐男，卻在看診時突然暈倒，經搶救後仍回天乏術。對此，法醫高大成今（16）日受訪分析，那一名22歲徐男會身亡應是蜘蛛網膜下腔出血。

針對新北昨日上演的離奇車禍，高大成今日受訪認為，那一名22歲徐男會身亡應是蜘蛛網膜下腔出血，其實腦內出血達100c.c才會有症狀出現，在這之前是不會有感覺的，「自己車禍不要以為沒關係，只要你有噁心、不舒服、頭暈絕對有事情！」。

廣告 廣告

同時，高大成更指出，對方一定頭部有受到撞擊，而顱內出血因出血量越來越大，使得出血速度也越來越快，便將腦壓向一邊，就會讓人意識不清。

快新聞／新北離奇車禍！22歲男騎士自行送醫昏迷亡 高大成分析「死因」

法醫高大成。（圖／民視新聞）

因此，高大成也提醒，重大事件千萬不要急著和解，一定要經過2至4天再說；如果一直感到頭暈想吐，那就是很標準的顱內出血。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」

更多民視新聞報導

超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄

人設全毀！館長慘遭毀滅式爆料 董念台：早知他不是個咖

台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清

