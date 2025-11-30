李帝勳太迷人！《模範計程車3》收視狂飆15.4%「登榜首」

《模範計程車3》收視創佳績。（圖／friDay影音提供）

韓國電視劇《模範計程車3》和《操控遊戲》正掀起收視熱潮，成為近期最受歡迎的話題作品。《模範計程車3》以李帝勳帥氣登場、冷靜面對挑釁並迅速伸張正義的橋段吸引觀眾，該劇目前創下15.4%的高收視率，不僅成為同時段收視冠軍，更登上11月所有頻道收視率榜首。而由池昌旭和都敬秀主演的《操控遊戲》則以緊張刺激的劇情讓觀眾欲罷不能，同樣在台灣和韓國的收視排行榜上表現亮眼。

《模範計程車3》中，李帝勳飾演的角色展現出不畏強權的特質，即使面對挑釁也保持冷靜。劇中他僅用60秒就能解決小混混，展現了角色的強大實力。在一個場景中，他面對帶刀的對手時表示，他們帶刀不只是為了威脅，而是想殺人，隨後他不費吹灰之力就伸張了正義。這部代客復仇的題材再次引發熱議，收視率持續攀升，第四集更創下15.4%的佳績，不僅穩居同時段收視冠軍，還登上11月所有頻道收視率的榜首位置，再度席捲計程車風潮。

《操控遊戲》連霸Disney+收視排行冠軍。（圖／Disney+提供）

另一部話題度超高的作品《操控遊戲》同樣吸引了大量觀眾。池昌旭和轉型飾演大反派的都敬秀在劇中展開激烈的鬥智鬥勇，隨著事件進入白熱化階段，兩人比拚誰更瘋狂，讓觀眾看得津津有味。《操控遊戲》的精彩劇情讓許多觀眾直呼被「操控」，因為追劇的魅力讓人停不下來

